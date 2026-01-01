Учени от Харвард откриха нов механизъм, който може да доведе до пълно регенериране на кожата без образуването на белези, съобщава уебсайтът „Knowridge“. Изследванията им показват, че тялото притежава способността да възстановява кожата напълно, но тази способност се блокира след раждането.

При повечето хора, когато получат рана, кожата заздравява, но обикновено се образува белег. Това се случва, защото организмът се фокусира върху бързото затваряне на раната, а не върху възстановяването на всички тъканни структури — като космени фоликули, потни жлези и нерви — които са важни за нормалната функция на кожата.

Интересното е, че учените открили, че ембрионите могат да заздравяват рани без да остават белези. След раждането обаче тази способност изчезва, което доведе учените до въпроса какво точно променя този процес.

В новото изследване, проведено с мишки, учените наблюдавали как раните зарастват по време на различни етапи от развитието им — преди и след раждането. Оказало се, че в кратък период около раждането, кожата може да заздравява напълно, без да остават белези. След този период процесът на възстановяване се променя и започват да се образуват белези.

Учени открили, че след раждането, зоната на раната се изпълва с прекалено много нервни влакна, което възпрепятства пълното възстановяване на кожата. Този процес е известен като хипериноверация и е резултат от активността на ген наречен Cxcl12. Когато този ген е активен, той привлича излишни нервни влакна в раната, което пречи на правилното възстановяване на различните клетки в кожата.

След като учените блокирали този сигнал, те установили, че броят на нервните влакна намалява и кожата започва да се възстановява по-пълно. В някои случаи, раната зараствала по начин, който бил много близък до нормалната кожа, вместо да се образува белезна тъкан.

Учените също експериментирали с блокиране на нервните сигнали чрез вещество, подобно на ботокс, което намалява нервната активност. Тези експерименти показали подобни резултати, което предположи, че контролирането на нервните сигнали може да бъде ключова стъпка в бъдещето на лечението на рани и намаляването на белезите.

Първоначално учените смятали, че имунните клетки играят основна роля в процеса на заздравяване, но по време на изследването открили, че основният проблем е взаимодействието между фибробластите и нервните влакна. Това ново разбиране може да промени бъдещия подход към лечението на рани.

Изследването е продължило пет години и е включвало подробни експерименти, което дава солидни доказателства за причините за образуването на белези и възможностите за намаляване на този процес. Въпреки това, изследванията са проведени върху мишки, така че е необходимо повече проучвания, за да се потвърди дали този процес е приложим и при хората. Все пак, ако бъде потвърдено, това откритие може да доведе до нови лечения, които намаляват или предотвратяват образуването на белези, като подобряват процеса на заздравяване при много пациенти.