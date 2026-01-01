Разчетени са правилата на неизвестна настолна игра от римската епоха, издълбана върху варовикова плоча, съобщава онлайн изданието за история и археология "Ancient Pages". Артефактът е открит в Херлен, Нидерландия, от международен екип изследователи от нидерландски, белгийски и австралийски институции. Той представлява обработен камък с размери 21 на 14,5 сантиметра.

До заключенията за неговата функция се стига чрез комбинация от 3D сканиране, анализ на следите от употреба и симулации с изкуствен интелект. Върху плочата личи правоъгълник с четири диагонални линии и една права, а по-дълбоките следи на места подсказват по-интензивна употреба, докато прецизно завършените ръбове доказват, че предметът е бил изработен като завършен продукт.

Важна роля в изследването има археологът и специалист по древни игри Уолтър Крист, който посочва пред изданието, че външният вид и износването ясно говорят за игра, макар геометрията да не съвпада с познатите до момента образци. Учените използват два агента с изкуствен интелект, които "играят" върху модела на камъка по правила, вдъхновени от други древни европейски настолни игри, за да проверят кои игрови сценарии най-добре обясняват наблюдаваните следи.

Анализът показва, че износването в най-голяма степен съответства на т.нар. блокиращи игри – такива, при които целта е да ограничиш ходовете на противника и да го поставиш в ситуация без възможен ход. Това прави находката особено значима, тъй като подобен тип игри досега са документирани главно от Средновековието насам. Новите данни подсказват, че подобни игри са се играели още през римската епоха – няколко века по-рано, отколкото се е смятало досега.