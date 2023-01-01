Тази неделя софиянци избират кмет и районни кметове на втори тур на местните избори.
В битката за кмет на София един срещу друг се изправят:
Васил Терзиев - ПП-ДБ
Ваня Григорова - БСП
Ето и кои кандидати ще се борят за районни кметове:
Район Красно село
Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС
Район Люлин
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС
Район Студентски
Еней Митков Енчев от ПП-ДБ
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов
Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ)
Петър Митев (ГЕРБ)
Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ)
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС)
Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ)
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС)
Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ)
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС)
Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС)
Милена Алексиева (ПП-ДБ)
Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ)
Борис Петров (ГЕРБ-СДС)
Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ)
Савина Савова (ГЕРБ-СДС)
Овча Купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ)
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС)
Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ)
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС)
Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ)
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС)
Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ)
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС)
Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС)
Антон Бранков (Възраждане)
Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ)
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС)
Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС)
Румен Димитров (ПП-ДБ)
Илинден
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС)
Емил Бранчевски (ПП-ДБ)
Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ)
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС)
Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ)
Ивайло Цеков (ГЕРБ)
Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС)
Румен Костадинов (ПП-ДБ)
Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС)
Владислав Владимиров (независим)
Изборният ден започва в 7:00 и ще приключи в 20:00 часа.
В битката за кмет на София един срещу друг се изправят:
Васил Терзиев - ПП-ДБ
Ваня Григорова - БСП
Ето и кои кандидати ще се борят за районни кметове:
Район Красно село
Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС
Район Люлин
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС
Район Студентски
Еней Митков Енчев от ПП-ДБ
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов
Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ)
Петър Митев (ГЕРБ)
Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ)
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС)
Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ)
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС)
Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ)
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС)
Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС)
Милена Алексиева (ПП-ДБ)
Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ)
Борис Петров (ГЕРБ-СДС)
Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ)
Савина Савова (ГЕРБ-СДС)
Овча Купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ)
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС)
Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ)
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС)
Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ)
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС)
Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ)
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС)
Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС)
Антон Бранков (Възраждане)
Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ)
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС)
Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС)
Румен Димитров (ПП-ДБ)
Илинден
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС)
Емил Бранчевски (ПП-ДБ)
Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ)
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС)
Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ)
Ивайло Цеков (ГЕРБ)
Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС)
Румен Костадинов (ПП-ДБ)
Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС)
Владислав Владимиров (независим)
Изборният ден започва в 7:00 и ще приключи в 20:00 часа.