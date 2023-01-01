Тази неделя софиянци избират кмет и районни кметове на втори тур на местните избори.

В битката за кмет на София един срещу друг се изправят:

enlightenedВасил Терзиев - ПП-ДБ

enlightenedВаня Григорова - БСП

Ето и кои кандидати ще се борят за районни кметове:

Район Красно село

Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС

Район Люлин

Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС

Район Студентски

Еней Митков Енчев от ПП-ДБ
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов

Подуяне

Кристиян Христов (ПП-ДБ)
Петър Митев (ГЕРБ)

Сердика

Момчил Даскалов (ПП-ДБ)
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС)

Лозенец

Константин Павлов (ПП-ДБ)
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС)

Младост

Ивайло Кукурин (ПП-ДБ)
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС)

Панчарево

Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС)
Милена Алексиева (ПП-ДБ)

Кремиковци

Лилия Донкова (ПП-ДБ)
Борис Петров (ГЕРБ-СДС)

Възраждане

Станислав Илиев (ПП-ДБ)
Савина Савова (ГЕРБ-СДС)

Овча Купел

Ангел Стефанов (ПП-ДБ)
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС)

Оборище

Георги Кузмов (ПП-ДБ)
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС)

Красна поляна

Димитър Петров (ПП-ДБ)
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС)

Витоша

Зарко Клинков (ПП-ДБ)
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС)

Банкя

Рангел Марков (ГЕРБ-СДС)
Антон Бранков (Възраждане)

Слатина

Георги Илиев (ПП-ДБ)
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС)

Надежда

Димитър Димов (ГЕРБ-СДС)
Румен Димитров (ПП-ДБ)

Илинден

Иван Божилов (ГЕРБ-СДС)
Емил Бранчевски (ПП-ДБ)

Изгрев

Делян Георгиев (ПП-ДБ)
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС)

Искър

Ясен Русев (ПП-ДБ)
Ивайло Цеков (ГЕРБ)

Връбница

Младен Младенов (ГЕРБ-СДС)
Румен Костадинов (ПП-ДБ)

Нови Искър

Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС)
Владислав Владимиров (независим)

Изборният ден започва в 7:00 и ще приключи в 20:00 часа.

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