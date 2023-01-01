Обискират дома на прокурорския син от Перник Васил Михайлов.
Поводът е дело в Софийския районен съд, според което имало заплахи за убийство към неговата приятелка Боряна, предава NOVA.
Окончателно: Съдът пусна под домашен арест прокурорския син Васил Михайлов
Днес Михайлов е трябвало да се яви в СДВР по разследване за заплаха за убийство, отправена му от човек от Перник.
Поводът е дело в Софийския районен съд, според което имало заплахи за убийство към неговата приятелка Боряна, предава NOVA.
Окончателно: Съдът пусна под домашен арест прокурорския син Васил Михайлов
Днес Михайлов е трябвало да се яви в СДВР по разследване за заплаха за убийство, отправена му от човек от Перник.