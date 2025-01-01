Възстановено е движението за моторни превозни средства над 12 т по път I-1 (Е-79) София – Кулата при 441-ви км, през граничния преход "Кулата – Промахон". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Преминаването на моторни превозни средства над 12 тона беше преустановено малко след 13:00 ч.

Причина за това е стачка на гръцки фермери, която започна на 3 декември. Тогава в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.