Точният час на раждане се оказа сред най-търсените данни от гражданите чрез запитвания до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От началото на годината до края на месец октомври 45 души са питали експертите на службата в колко часа са се родили, защото или родителите не помнят, или пък не е отбелязан в документи. През миналата 2025 година са постъпили 70 въпроса за точен час на раждане.

Подателите сочат най-често, че данните им трябват, за да могат да си изготвят по-точен хороскоп, защото часът на раждане определя асцендента на зодията. Така хората с афинитет към астрологията очакват да получат по-точни данни за миналото, настоящето и бъдещето или при вземането на важни решения, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Експертите от ГРАО обясняват, че тази информация може да бъде намерена в общинските администрации по месторождение, тъй като се съдържа в актовете за раждане, които се съхраняват в общините. Данните за „час на раждане“ обаче не фигурират във всички образци на актове през годините.

Освен за точния час на раждане, немалко граждани търсят съдействие от ГРАО с искания за предоставяне на информация за своите предци, както и за изготвяне на родословно дърво.

Много са и въпросите, свързани с личните имена и фамилии. Освен традиционния въпрос колко хора носят името на даден светец в деня на неговото честване, например Ивановден, Димитровден, Гергьовден, често има и въпроси кое е най-разпространеното женско и мъжко име в страната. Сред интересните въпроси в тази връзка е има ли и колко лица носят името България.

Граждани пък са поискали потвърждение дали името Телият е продукт на творчество на родителите и е уникално, и никой друг не се казва така. При проверката обаче служителите са установили, че името не е единствено. Други пък се интересували какъв е произходът на името Занка. Сред любопитните въпроси до ГРАО е и колко лица в България имат фамилно име Левски.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изпълнява общо 39 функции и задачи в цялата страна.

Една от тях е да поддържа регистъра на населението, включващ Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние - за раждане, за брак и за смърт, Регистър на единните граждански номера, Национален класификатор на настоящите и постоянните адреси.