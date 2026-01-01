Софийският градски съд разглежда молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, който изтърпява деветгодишна присъда за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков.

Заседанието е насрочено за 10:30 ч. пред 38-и състав на съда, на ул. „Черковна“ № 90. Искането за предсрочно освобождаване беше съобщено на 15 октомври. Сега съдът трябва да прецени дали са изпълнени законовите условия за освобождаване преди изтичането на цялото наказание. Сред съществените обстоятелства са поведението на осъдения и данните за неговото поправяне.

Кристиан Николов беше осъден окончателно на девет години затвор през 2023 г. Върховният касационен съд прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. На Николов беше наложена и забрана да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години.

Трагичната катастрофа стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчаквал на червен светофар в автомобила си, когато колата, управлявана от Кристиан Николов, се врязала в него. Според данните по делото Николов се е движил със скорост, близка до 100 км/ч, при разрешени 50 км/ч в участъка. Изследванията установиха наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. В мотивите си върховните съдии приеха, че Николов е съзнавал общественоопасния характер на поведението си и е предвиждал възможността да настъпят тежки последици. На 21 юли 2023 г. Върховният касационен съд потвърди окончателно деветгодишната ефективна присъда. Решението сложи край на съдебния процес по обвинението за катастрофата, отнела живота на журналиста.