Приключи изслушването в Парламентарната комисия по правни въпроси на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента. С 18 гласа „за“ всички членове на комисията подкрепиха единодушно всички кандидати да бъдат предложени на Народното събрание да бъдат обсъдени и последователно гласувани.

Бяха изслушани общо 21 магистрати, от които 13 кандидати за Съдийската колегия (СК) на ВСС и осем - за Прокурорската колегия (ПК). Те се борят за шест места в СК и пет места в ПК. Предстои кандидатите да бъдат гласувани от Народното събрание, като кандидатурата на всеки следва да бъде гласувана отделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“.

Извървяхме един много дълъг път, в който с много критики и спорове в крайна сметка се обединихме около процедурните правила. А след това пак с доста спорове и критики проведохме и настоящата процедура. Аз лично и колегите ми са изключително удовлетворени от начина, по който протече това изслушване, защото действително се зададоха максимално много въпроси, чуха се различни гледни точки, събраха се много доказателства, даже и ненужни доказателства, но се събраха, за да няма съмнение в нещо, което е скрито, или създава съмнение относно професионалните, морални, нравствени качества на кандидатите. Това каза председателят на комисията Янка Тянкова от името на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ след изслушването.

Проведохме всестранно, чисто и пълно изслушване. Считам, че кандидатите представиха концепции, които отговарят на изискванията, отговориха търпеливо на всички наши въпроси. Съответно аз и моите колеги, които присъстваха на изслушванията, имахме възможност да придобием пълно и непосредствено впечатление от техните професионални качества и познания, каза Надежда Йорданова от името на ПГ на „Демократична България“.

Успяхме да придобием непосредствени впечатления от кандидатите и действително се вижда, че прекият контакт с кандидатите, а не само проформа, допринася към биографиите на тези хора и можем да си направим изводи за това дали те притежават необходимите професионални и нравствени качества, каза Стою Стоев от името на ПГ на „Продължаваме промяната“.

На 30 октомври се проведе Общо събрание на съдиите, на което бяха изслушани кандидатите за ВСС от тяхната квота. Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.