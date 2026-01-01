До момента „България може“ нямаме покана да разговаряме за включване в бъдеща коалиция, на която ще стъпи Румен Радев (президент от 2017 до 2026 г.). Това съобщи председателят на Политическия съвет на "България може" проф. Александър Маринов.

"Ако получим покана, ние ще се отзовем с необходимото уважение и сериозност, но не безусловно", посочи той.

"Не сме готови да търчим да поднесем на поднос със синя кърпа нашата регистрация", заяви Маринов. Той каза, че биха се съгласили да влязат в коалиция, която обяви стратегически приоритети, които споделят. "Не ни интересува само програмата, искаме да видим и лицата на една нова формация", допълни Александър Маринов.

Председателят на "България може" Кузман Илиев заяви, че в стратегията им не е основен въпрос да участват в предизборна коалиция с когото и да било. По думите му, всеки, който участва в предизборна коалиция с президента, приключва своето политическо битие като партия.

Той посочи три важни, по думите му, аспекта по-скоро за следизборна коалиция в парламента. Ако някой счита, че връщането на златните резерви на България са спешен въпрос, той е потенциален партньор за коалиция, това е едно "брачно ложе", коментира Илиев. Като друг аспект той посочи вписване в Конституцията на задължителни хартиени пари за гражданите, защото през 2027 г. пристига цифровото евро. Ако някой смята, че трябва да защитим въглищните централи и да строим нови ядрени централи, а не да внасяме ток и да не се знае дали икономиката ни дали няма да загуби конкурентоспособност тотално, тук вече имаме голямо припокриване, каза още председателят на "България може".

Проф. Александър Маринов съобщи, че „България може“ свиква своя национална конференция на 21 февруари в столичния Парк-хотел "Москва". Той добави, че организират тази конференция, защото са изминали повече от година и три месеца от учредяването на партията и предстоят избори. В Изпълнителния съвет доста места се овакантиха, така че ние трябва да го попълним, посочи Маринов и добави, че трябва да променят и Устава, защото идеята за съпредседателство на партията била неудачна.

Относно разлома в ръководството на партията, довел до изключване на почти половината от членовете му, Александър Маринов коментира, че някои от тези хора са заслужавали да бъдат изключени по два, три, дори четири пъти. Те не си направиха дори труда да го обжалват пред Контролната комисия на партията, допълни той.