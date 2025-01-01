Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка, каза неговият председател проф. Иван Литвиненко. Съветът беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.

Решението е единодушно.

"Поводът е, че в годините много пъти правихме компромиси, работихме с няколко министри, давахме толеранс на всички, но това, което не успяхме да преодолеем, е ограничаването на информацията към нас", каза проф. Иван Литвиненко.

"Трябваше да се положат усилия да се осигури добра комуникация с нас, а понякога ни се даваха само 24 часа за запознаване с огромен обем информация. Многократно сочехме, че не само трябва да се изгради болница, а и да се насити тя със съдържание, с кадри, важен е въпросът и как болницата ще се финансира, тъй като няма как да функционира по клинични пътеки. Давахме знак, че трябва да се започне работа за осигуряване на персонал за тази болница. Ние не виждаме стъпки в тази насока, въпреки че многократно сме давали идеи как да стане", посочи още той.

По думите на председателя Общественият съвет е научавал някои от фазите в процеса от медийни публикации.

Отказан е достъп до предстоящото задание за конкурса за проектиране на сградата на бъдещата детска болница, каза още проф. Литвиненко. По думите му Общественият съвет ще получи тази информация, когато стане достъпна за всички и няма да може да реагира, ако има неточности или необмислени моменти. Отказът за достъп е с мотив, че Общественият съвет би компрометирал конкурса, но не смятам, че е така, добави професорът.

"Идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетенции по финанси, проектиране, архитектура и др., а в Обществения съвет няма такива експерти, въпреки че повече от половин година настояват да се включи поне един архитект", посочи още проф. Литвиненко. По думите му досега отговор няма.

Към момента няма решение на проблема за осигуряване на кадри и евентуално вливане на сега съществуващи педиатрични клиники в бъдещата детска болница, каза д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“. По думите му въпросът отдавна е поставен за обсъждане, многократно е обсъждан, но все още няма решение.

"Не можем да сме сигурни, че заданието за проектиране е за съвременна детска болница, ако не го видим преди публикуването", каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет. По думите ѝ Съветът го е поискал няколко пъти, но е получил категоричен отказ. Искаме да го видим преди да бъде публикувано, за да сме сигурни, че отговаря на анализа и на структурата, които бяха дарени на българската държава.

Членовете на Обществения съвет (ОС) увериха, че ще продължат да следят процеса, тъй като всеки от тях е ангажиран с детското здравеопазване. След изявлението пред медиите членовете на ОС бяха поканени на среща в Министерството на здравеопазването. Преди срещата те подадоха колективната си оставка.

Не ни е предоставяна навреме и достатъчно информация, здравното министерство е на противоположното мнение, каза за БТА проф. Иван Литвиненко след срещата на членовете на Обществения съвет със заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева и с директора на Здравната инвестиционна компания за изграждане на национална детска болница – Десислава Малинова. .

Директорът на инвестиционната компания не се е съгласила с твърдението на Обществения съвет, че ОС има право да получи информация за предстоящото задание за проектиране на болницата. По думите му Общественият съвет продължава да настоява, че има това право, но тя твърди, че няма, като аргументът е, че ако предварително изтече информация, би могло конкурсът да бъде опорочен. Според него по същата логика и цялото министерство не трябва да участва, за да не изтече информация. Защо точно от Обществения съвет – хора, които са натоварени да следят за това, ще изтече информация, попита той. Има начини това да се преодолее, но не се разбрахме по тази точка, каза още проф. Литвиненко.

ОС беше създаден преди две години и половина, като целта му е осигуряване на прозрачност в процеса по изграждане на бъдещата детска болница в столичния кв. "Горна баня". В ОС участват лекари и представители на неправителствени организации.