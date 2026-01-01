В понеделник (26 октомври) преди обяд на много места в равнинната част от страната ще се задържи мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 5°. Атмосферното налягане е около средното за месеца, слабо ще се повиши.

Ще бъде почти тихо. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и в следобедните часове в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде умерен. Облачността над западната половина от страната ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне да нахлува хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в източната половина от страната и крайните южни райони - до 21°, за София - около 14°.

По Черноморието на места преди обяд ще има намалена видимост и ниска облачност, а слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места по северното крайбрежие. Около обяд облачността временно ще се разкъса и намалее. Сутринта ще е почти тихо, а в следобедните часове ще духа слаб източен вятър, който в края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат 17°-19°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. В следобедните часове в масивите от Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 2400 метра надморска височина и от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.