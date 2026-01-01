При 56 процента обработени протоколи на изборите в Сърбия студентското движение печели абсолютно мнозинство в парламента, сочат данните на сеSID и IPSOS - организациите, извършват паралелно преброяване на гласовете.

За "Студентската листа - Студентите печелят" са гласували 52 процента от избирателите, а за Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич - 39,3 процента.

По-рано Вучич призна загубата си на изборите и обяви, че според предварителните резултати студентите ще имат между 135 и 140 мандата в 250-членния парламент, а неговата партия - около 105.