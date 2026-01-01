Непоискана подкрепа не се дава, това е нормална политическа практика, трябва да видим убедителна политика за балотажа и след балотажа. Това каза пред БНР кандидатът за президент Иван Христанов и уточни, че по-късно през седмицата ще реши да отправи апел към неговите избиратели:

"Нямам нотариален акт върху тях, за да отида и да обещавам от тяхно име каквото и да е и на когото и да е".

Хората не искат да гледат свирен мач и това доведе до ниска избирателна активност, смята той и подчерта: "Политическата класа получи огромен шамар и дълго време няма да се съвземем от него... Политическата каста в лицето на водещите кандидати реши, че няма да прави кампания и ще си прави разходки из страната, дебат няма да има, няма да има идеи, а ще сведат всичко до Европа или Русия - разказ, който отвращава хората и не ги мобилизира да гласуват, освен твърдите ядра. Ето до това доведе".

Според него конституционният ред е приключил с тези 22% избирателна активност.