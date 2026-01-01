По данни на Ситуационния център към 14:30 часа, от началото на изборния процес в структурите на МВР са получени 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Оттам допълват, че изборният ден протича нормално.

Най-много са получените сигнали в Областната дирекция (ОД) на МВР - Бургас – 99, ОД на МВР - Враца – 70 и ОД на МВР - Стара Загора – 46. От всички сигнали 318 са за купуване на гласове, 49 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 93 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 10 наказателни производства (две в ОД на МВР - Кюстендил и Шумен и по едно в СДВР, ОД на МВР - Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора), като от тях шест са разследвани по общия ред и четири са бързи производства.

Съставени са 1872 предупредителни протокола, като най-много са в СДВР – 438, ОД на МВР Пловдив – 276 и ОД на МВР Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и са задържани 10 лица. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК, съобщиха още от МВР.

БТА припомня, че до 10:30 часа сигналите за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите бяха 424от началото на предизборната кампания.

Разград

Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече спокойно, съобщиха рано тази сутрин от полицията в Разград.

В 7.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. За осигуряване на охраната на изборните секции, книжата и машините са ангажирани близо 300 служители от структурите на ОДМВР-Разград, РДПБЗН-Разград, Гранична полиция и Жандармерия, които отговарят за реда и спокойствието в региона.

В изборния ден служителите на МВР ще бъдат разположени извън помещенията за гласуване. Те ще се намесват за възстановяване на реда само при официално искане от страна на председателя на съответната секционна избирателна комисия. Няма да се допускат въоръжени лица, граждани с непристойно поведение, както и заснемане на вота с телефони или фотоапарати.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството 02 90 112 98 и имейл izbori@mvr.bg /или в ОДМВР-Разград на тел. 084 62 72 57.

Създадена е организация звената „Български документи за самоличност“ да работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа, за да издават удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед упражняване на избирателните права на гражданите.

Стара Загора

Изборният ден започна в спокойна обстановка и на територията на ОДМВР-Стара Загора, отчетоха от дирекцията.

Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Служители на ОДМВР-Стара Загора са поели охраната на всички секционни избирателни комисии на територията на областта. Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР на денонощната телефонна линия на министерството 02/ 90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg и в ОДМВР-Стара Загора на денонощна телефонна линия 042 62 51 60 и електронна поща odc.st.zagora@mvr.bg.

Създадена е организация и работното време на звената „БДС“ в ОДМВР-Стара Загора, Първо РУ-Стара Загора, Второ РУ-Стара Загора, РУ-Казанлък, РУ-Раднево, РУ-Чирпан и РУ-Гълъбово на 01.11.2026г. /неделя/ е от 08:30 часа до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения /за изгубени/откраднати/повредени/унищожени/ лични карти и документи с изтекъл срок с оглед упражняване на избирателните права на гражданите.

София

Софийска област изборният ден започна в спокойна обстановка. Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния процес.

И в днешния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София ще работят от 8.30 до 19.00 часа и ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

Силистра

При добър обществен ред и в спокойна обстановка започна изборният ден в област Силистра. Предприети са всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, осигуряване на пожарната безопасност и за нормалното протичане на изборния процес.

Няма произшествия при охраната на изборните помещения през изминалата нощ. Към 7:00 часа днес помещенията за гласуване и материалите в тях са предадени на секционните избирателни комисии.

В ОДМВР-Силистра е сформиран оперативен щаб, който ръководи силите и средствата, участващи в охраната на вота и обезпечаването на обществения ред. Полицейски служители ще извършват своевременни проверки по сигнали за нарушения или търговия с гласове. На откритата денонощна линия 02/90 112 98 и имейл: izbori@mvr.bg в МВР, както и на тел. 086/ 886331 и имейл odc.silistra@mvr.bg в ОДМВР-Силистра гражданите може да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Благоевград

И изборният ден в област Благоевград започна в спокойна обстановка.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg. В ОДМВР-Благоевград също са открити денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867 566 и 073/867 434, както и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.

И в днешния ден от 08:30 до 19:00 часа звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще издават удостоверения (за изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед упражняване правото на глас на гражданите.

Сливен

Изборният ден в област Сливен започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Към 07.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали и машини са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. 536 служители на ОДМВР-Сливен, РДПБЗН-Сливен и други структури са пряко ангажирани с осигуряване на обществения ред и охраната в изборния ден. Оперативни дежурни групи и дежурни части на ОДМВР-Сливен отговарят за реда и спокойствието в региона. Екипи на „Пътна полиция” извършват контрол по пътна безопасност. Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица издават и в днешния ден удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

Работното време на сектор „БДС” днес е от 08.30 до 19.30 часа. Като заявления за удостоверения се приемат до 19,00 часа, получаването става до 19,30 часа.

В ОДМВР – Сливен функционира денонощна телефонна линия 044/ 644 645, както и електронен адрес – odc.sliven@mvr.bg за приемане на сигнали.

Смолян

Изборният ден в област Смолян започна в 07:00 часа. Помещенията на избирателните секции на територията на областта са предадени на съответните секционни избирателни комисии. Няма регистрирани нарушения на обществения ред, които да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, отчетоха от ОДМВР - Смолян.

Над 500 служители от дирекцията, както и от РДГП – Смолян, РДГП – Петрич и РДПБЗН – Смолян ще осигуряват охраната на изборните секции и изборните материали, обществения ред и пожарната безопасност, както и ще реагират на сигнали от началото на вота до края на изборния ден. Под охрана ще бъдат общо 268 избирателни секции, от които 3 подвижни.

На територията на областта ще действат и мобилни полицейски екипи, които ще извършват обходи в районите около избирателните секции и проверки по сигнали за нарушения, свързани с изборния процес. Служителите ще бъдат ангажирани и с осигуряването на пътната безопасност и противодействието на престъпления от общ характер.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения, възпрепятстващи нормалното протичане на изборния процес, на денонощната телефонна линия на МВР – 02/90 112 98, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg. В ОДМВР – Смолян функционира и денонощна телефонна линия – 0301/35323. Сигнали могат да се подават и на електронен адрес smolyan@mvr.bg.

В изборния ден звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Смолян ще работят от 08:30 до 19:00 часа, като ще оказват съдействие на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност. При необходимост ще се издават удостоверения за гласуване, с които гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

Ръководствата на ОДМВР – Смолян и РДПБЗН – Смолян са предприели необходимите мерки за осигуряване на обществения ред, пожарната безопасност и спокойното протичане на изборния ден.

Видин

Около 300 служители на МВР участват пряко в охраната на секционните избирателни комисии (СИК) и районната избирателна комисия (РИК). Охраната ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа от всички СИК в РИК.

Предприети са необходимите мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. Оперативният щаб в ОДМВР-Видин продължава да работи в координация с институциите, ангажирани с изборния процес.

Сигнали за нарушения, съотносими към отговорностите на вътрешното министерство в изборния процес могат да се подават на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и на електронен адрес: izbori@mvr.bg , в ОДМВР - Видин на тел. 094/600 166 и електронен адрес: vidin@mvr.bg. Мобилни полицейски екипи работят на терен и имат готовност незабавно да реагират на постъпили сигнали и да извършват проверки по тях.

В днешния ден гишетата на сектор „Български документи за самоличност“ във Видин, Белоградчик и Кула ще работят от 8.30 до 19.00 часа. Служителите ще издават удостоверения (при изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. Удостоверение се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта. От 26 до 31 октомври включително са били издадени общо четири удостоверения за гласуване.

Перник

Изборният ден в област Перник започна спокойно и при добра организация. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ е преминала без инциденти. Към 7:00 ч. днес секционните помещения и материалите в тях са предадени на секционните избирателни комисии. Предприети са всички необходими мерки за опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и нормалното протичане на изборния процес. До момента няма данни за нарушения, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите.

За сигурността и охраната на секциите са ангажирани достатъчно служители на МВР, които следят за реда и спокойствието в региона. Със заповед на директора на ОДМВР – Перник са сформирани дежурни групи, които да реагират при евентуални престъпления срещу политическите права на гражданите, както и при нарушения от общ характер.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник и районните управления ще работят от 8:30 до 19:30 ч. Те ще издават удостоверения на граждани, които са изгубили или имат откраднати, повредени или унищожени лични карти, както и на лица с документи с изтекъл срок на валидност, за да могат да упражнят правото си на глас. До момента са издадени 19 удостоверения.

Органите на реда напомнят, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица, хора, носещи предмети, опасни за живота и здравето, както и лица, употребили алкохол или други упойващи вещества. Забранено е използването на мобилни телефони, фотоапарати и други устройства за заснемане на начина на гласуване.

Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда само при необходимост и след изрично поискана помощ от председателя на съответната секционна избирателна комисия. При установени нередности гражданите могат да подават сигнали на телефон 112, на горещата телефонна линия на МВР – 02/901 12 98, както и на електронната поща izbori@mvr.bg.

Сигнали се приемат и в ОДМВР – Перник на телефон 076/676 370 и на електронните адреси odc.pernik@mvr.bg и pernik@mvr.bg. Сигнали за изборни нарушения могат да бъдат подавани и до органите на прокуратурата.