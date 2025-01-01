„Цените на лекарствата няма да се променят заради самото въвеждане на еврото. Всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс 1 евро - 1.95583 лева. Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и в евро. Осигурява се пълна прозрачност и стриктен контрол за предотвратяване на незаконни практики“ – това увери министрътът на здравеопазването Силви Кирилов по време на представянето на новото мобилно приложение MedicinePrice.

Представено днес от Министерството на здравеопазването заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране, приложението има за цел да предоставя на хората достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България, както в български лева, така и в евро.

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените както в лева, така и в евро, на лекарствата в България, заплащани от НЗОК и на тези на свободния пазар. Създаването на приложението е част от подготовката за присъединяването на страната ни към еврозоната на 1 януари 2026 г. и е пряка мярка за гарантиране на прозрачност и стабилност в сектора на лекарствоснабдяването, посочи министър Кирилов.

Той обърна внимание върху някои от основните притеснения на хората, свързани с приемането на еврото, като увери, че регулаторите ще следят за недопускане на спекулации или закръгляния, водещи до необосновано поскъпване. „С този инструмент държавата показва, че е подготвена за въвеждането на еврото в здравния сектор спокойно отговорно и с грижа за хората“, изтъка Кирилов.

Мария Василева, член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, добави, че на 8 август 2025 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като държавна институция, пряко отговорна за ценовата регулация на лекарствените продукти в България, е извършила успешна адаптация на поддържаните публични регистри, като обяви цените на лекарствените продукти и в евро.

Тя подчерта, че превалутиране на цени на лекарствените продукти е извършено в съгласие с правилата за превалутиране и закръгляване и няма да доведе до промяна в действащите държавно регулирани цени. Василева уточни, че мобилното приложение е разработено на базата на публичните регистри и е напълно безплатно. Мобилното приложение използва в реално време актуалните данни за лекарствените продукти и съответно за регулираните продажни цени на лекарствените продукти, добави тя.

Василева обясни, че търсенето на лекарствен продукт в мобилното приложение става по няколко начина - под търговско наименование, по международно непатентно наименование, а за лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък - чрез сканиране на баркода на опаковката, чрез камерата на мобилното устройство.

Освен за цените на лекарствените продукти, мобилното приложение може да даде информация и за това дали даден лекарствен продукт е по лекарско предписание или без. Също така може да се информираме дали даден лекарствен продукт се заплаща от НЗОК.

Според Василева мобилното приложение е полезно и за медицинските специалисти, за лекарите при предписването на лекарствените продукти, а за фармацевтите - при тяхното отпускане. Цените в регистрите са пределни, съответно максимални цени, над които даден лекарствен продукт не може да се продава на територията на България. Крайната продажна цена в аптечната мрежа може да се различава от тази цена и то в резултат на наличието на различни търговски взаимоотношения, добави още експертът.