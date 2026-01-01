Парламентът избра своята квота във Висшия съдебен съвет. Напрежение възникна още при гласуването на първата кандидатура, но не заради личността на номинирания, а заради начина на водене на заседанието. От ДПС отправиха обвинения, а в пленарната зала се чуха и подмятания за „нова сглобка“ и „сватба“, които щели да вземат решенията за ВСС.

Съдийска колегия

Избрани с над 160 гласа

Иван Ранчев – 226 „за“, 0 „против“, 13 „въздържал се“

Петьо Славов – 226 „за“, 0 „против“, 13 „въздържал се“

Калин Баталски – 225 „за“, 1 „против“, 12 „въздържал се“

Емил Дечев – 167 „за“, 69 „против“, 0 „въздържал се“

Таня Радуловска-Мадамжиева - 189 „за“, 48 „против“, 0 „въздържал се“

Цветко Лазаров - 226 „за“, 12 „против“, 1 „въздържал се“

Решаващ вот за новия ВСС: Кои са номинираните и какви са шансовете за мнозинство

Отпаднали кандидати

Евгений Стайков – 96 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“

Михаил Малчев – 88 „за“, 36 „против“, 0 „въздържал се“

Васил Пандов – 84 „за“, 0 „против“, „въздържал се“

Анета Антонова – 75 „за“, 1 „против“, 48 „въздържал се“

Светлозар Георгиев – 75 „за“, 12 „против“, 20 „въздържал се“

Силвия Цанова - 75„за“ , 36 „против“, 10 „въздържал се“

Цвета Рангелова - 69 „за“, 58 „против“, 1 „въздържал се“

Прокурорска колегия

Избрани с над 160 гласа

Андрей Янкулов – 203 „за“, 34 „против“, 1 „въздържал се“

Веселин Вучков – 227 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“

Екатерина Салкова-Гетова – 227 „за“, 0 „против“, 12 „въздържал се“

Иван Калибацев – 226 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“

Красимир Комсалов – 226 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“

Отпаднали кандидати

Емил Дечев – 16 „за“, 69 „против“, 1 „въздържал се“

Милена Стефанова Асенова-Карагьозова - 78 „за“, 26 „против“, 19 „въздържал се“

Стефан Милев - 90 „за“, 30 „против“, 0 „въздържал се“

По-рано ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще гласуват "за" голяма част от кандидатите. Бойко Борисов смята, че има 13 - 14 достойни кандидатури, а Делян Пеевски обясни, че така цялата отговорност за Съдебната власт ще се носи от управляващите. Кандидатури издигнаха от „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. ГЕРБ и ДПС не издигнаха нито една кандидатура в тази процедура за избор на нов състав на ВСС.

Съгласно чл. 130, ал. 3 от Конституцията 11 от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети, а други 11 – от органите на съдебната власт. Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.