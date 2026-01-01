Мария Недина е вицепремиер по европейсĸите средства в служебния кабинет "Гюров".

Тя е бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов през 2023-2024 година.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

Андрей Янкулов и Стоил Цицелков са другите две имена предложени за вицепремиери.

"Акцентът, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер, е ясен знак за важността на съдебната система и на реформите в нея. Янкулов, като човекът, който е водил разследването по „Осемте джуджета“, има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа“, заяви пред журналисти след представянето на кабинета пред президента Илияна Йотова Андрей Гюров.