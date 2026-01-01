Посоченият за служебен премиер Андрей Гюров, понастоящем подуправител на БНБ, обясни пред журналисти как се е спрял на имената в своя бъдещ слуежбен кабинет, който днес обяви пред президента Илияна Йотова.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

"Акцентът, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер, е ясен знак за важността на съдебната система и на реформите в нея. Янкулов, като човекът, който е водил разследването по „Осемте джуджета“, има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа“, заяви Гюров.

"Нося отговорност за всички министри, които са в този кабинет. Знам, че фокусът на всички е върху вътрешния министър. Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което виждаме в предишните избори, е, че някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения след изборния процес и след това да виждаме присъди. Дечев разчитаме, че ще свърже двете неща и ще се знае, че ще се носи отговорност за всякакви нарушения, извършени по време на изборите", каза още Гюров.

По думите му е било важно вътрешният министър да не е обвързан с никоя партия, за да не бъде обвинен, че се води политическа кампания.

"Това са хора с експертиза в тези ресори. Хасан Адемов е човек, който е бил председател на социалната комисия в НС, още в 47-мото НС знаете, че ние от коалицията, предложихме Адемов за председател на тази комисия на базата на миналата му експертиз"а, уточни Гюров.

"Същото важи и за Иван Христанов, с когото съм работил и съм получавал много добра обратна връзка от хората в земеделския сектор. Ние вярваме, че тези избори, за да бъдат честни, е много важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, а и ангажираността и участието на гражданите", добави бъдещият служебен премиер.

Относно Стоил Цицелков заяви: "Дълго време е към гражданския съвет на ЦИК и ще осигури тази връзка, ще помогне за осигуряването на честни избори. Той познава изборния процес в детайл. Вярваме, че трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си свършат работата".