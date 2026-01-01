Проект на решение за одобряване на финансиране на Министерството на външните работи за 2026 г. ще обсъди кабинетът в оставка на правителствено заседание днес от 10:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред на заседанието са предвидени 21 точки.

Сред тях са проекти на решения за одобряване на доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест и доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота”.

В дневния ред е включен проект на решение за одобряване на позицията на Република България за участие в заседанието на съвет „Общи въпроси“ на 24 февруари в Брюксел. Министерският съвет ще разгледа и решение за одобряване на позицията на Република България по дело С-711/25, Ryanair et Ryanair Holdings на Съда на Европейския съюз, образувано на основание отправено преюдициално запитване от юрисдикция в Италианската република.

Кабинетът в оставка ще разгледа също проект на решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 26 януари 2026 г. в Брюксел, както и проект на решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, проведено на 22 януари 2026 г. в Никозия, Кипър.

В дневния ред е включен и проект на решение за изменение на Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност”.

Кабинетът в оставка ще разгледа и проект на решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост и за апортиране на недвижими имоти в капитала на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД – София, както и проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Велико Търново, област Велико Търново.