Полицията влезе в имоти на Васил Божков (СНИМКИ/ВИДЕО)

е да сего в, той е. Адвокатът му също е, няма как да допусне такава. При всички положения Божков би взел мерки да избегне всякакви спекулации. Чудех се какво може да бъде това, което се търси у дома на Божков, може би? Това заявиСпоред него докато е бил министър. "Отключването нанада. Със сигурност е говорил, например. Сигурен съм, че убийството му ще си остане неразкрито, както и много други по време на Прехода", коментира той.