МВР разследва няколко предполагаеми схеми за източване на Здравната каса, включително чрез подмяна на кодовете на скъпоструващи лекарства, които впоследствие са изнасяни в чужбина, вместо да достигнат до нуждаещите се пациенти. За това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

„Ние правим няколко разследвания, които касаят различен тип източване на Здравната каса“, заяви Иван Демерджиев.

Вътрешният министър увери, че са запознали ръководството на Здравната каса и НАП с подобен тип порочни практики, така че „мащабът може да стане национален“. „Очаквайте много големи мащаби. От това, което виждаме в един случай, можем да заключим, че мащабът е огромен“, каза още той.

По думите му подобни разследвания се водят и за източване на Националния осигурителен институт (НОИ).

Иван Демерджиев заяви, че според него зад схемата стои човек, който е създал възможност за подмяна на кодовете на скъпоструващи лекарства. „Ясно му е било, че е имало такава вратичка в системите. Оставена е тази вратичка и после е използвана като кодът на едно скъпо лекарство е заменян с код на много евтино лекарство, което е достъпно навсякъде по мрежите“, разясни министърът.

По думите на министъра впоследствие лекарствата са били изнасяни в чужбина. „С вторичен износ са изнасяни тези лекарства и вместо да стигнат до хората, които имат нужда от тях, те са изнасяни в чужбина. Така е печелено на гърба на пациентите“, каза още Демерджиев.