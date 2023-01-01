Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на новите 240 депутати, които влизат в 49-ото Народно събрание. 

В следващия парламент ще има представители на шест партии и коалиции - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, Възраждане, ДПС, БСП и ИТН.

ГЕРБ-СДС получава 69 мандата. Това е с пет места повече от „Продължаваме Промяната - Демократична България”, която ще има общо 64 депутати. От „Възраждане” ще бъдат излъчени 37 народни представители. ДПС получава 36 мандата. Депутатите на БСП ще бъдат 23, а на „Има такъв народ” 11.

По-рано днес стана ясно, че председателят на партия „Има такъв народ“ Станислав Трифонов е подал заявление, с което се отказва да бъде народен представител в 49-ото Народно събрание, стана известно на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК). Заявлението му е прието с 12 гласа „за“ и един „против“. Преди дни Асен Балтов от листата на ГЕРБ-СДС също се отказа от депутатското си място в 49-ия парламент.

Целия списък вижте ТУК.

 

Първи изборен район - Благоевградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Богдан Емилов Боцев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Росен Димитров Желязков

 

2

122

Стефан Апостолов Апостолов

 

3

103

Костадин Томов Стойков

 

4

104

Георги Иванов Георгиев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Цвета Валентинова Рангелова

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

103

Станислав Иванов Богдански

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Андрей Атанасов Гюров

  

2

102

Георги Йорданов Ганев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Делян Славчев Пеевски

 

2

103

Елхан Мехмедов Кълков

 

Втори изборен район - Бургаски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Петър Георгиев Кънев

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Жечо Дончев Станков

 

2

102

Любен Любенов Дилов

 

3

103

Галя Стоянова Желязкова

 

4

104

Андрей Стоянов Рунчев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Цончо Томов Ганев

 

2

102

Борис Димитров Аладжов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Ивайло Ванев Вълчев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Константин Живков Бачийски

 

2

106

Димитър Георгиев Найденов

 

3

102

Даниела Стоянова Божинова

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Севим Исмаил Али

 

2

102

Ешереф Кязим Ешереф

 

3

103

Фатме Хасан Рамадан

 

Трети изборен район - Варненски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Борислав Гуцанов Гуцанов

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Даниел Павлов Митов

 

2

103

Славена Димитрова Точева

 

3

102

Красен Кирилов Кралев

 

4

104

Павел Алексеев Христов

 

5

105

Бранимир Николаев Балачев

 

6

106

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Костадин Тодоров Костадинов

 

2

102

Коста Георгиев Стоянов

 

3

103

Светослав Тодоров Тодоров

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

102

Драгомир Стефанов Петров

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Даниел Максим Лорер

 

2

107

Стела Димитрова Николова

 

3

102

Ивайло Христов Митковски

 

4

103

Калоян Тонев Икономов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Филиз Хакъева Хюсменова

  

Четвърти изборен район - Великотърновски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Валентина Иванова Димова

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Костадин Георгиев Ангелов

 

2

103

Димитър Стойков Николов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Станислав Добринов Стоянов

  

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Андрей Иванов Чорбанов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Людмила Николаева Илиева

 

2

102

Йордан Ивов Терзийски

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Йордан Кирилов Цонев

  

Пети изборен район - Видински

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Росица Любенова Кирова

  

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Валери Иванов Сираков

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Любен Иванов Иванов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Станислав Димитров Анастасов

 

Шести изборен район - Врачански

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Атанас Зафиров Зафиров

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красен Георгиев Кръстев

 

2

102

Мартин Николаев Харизанов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивайло Василев Папов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деница Димитрова Симеонова

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Цветан Иванов Енчев

  

Седми изборен район - Габровски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Валери Христофоров Митов

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Томислав Пейков Дончев

  

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Даниел Петров Петров

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Явор Руменов Божанков

  

Осми изборен район - Добрички

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мая Йорданова Димитрова

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Деница Евгениева Сачева

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Константина Венциславова Петрова

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ивайло Николаев Мирчев

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ертен Белгинова Анисова

  

Девети изборен район - Кърджалийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Цветан Иванов Предов

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Елван Бехчет Гюркаш

 

2

103

Байрам Юзкан Байрам

 

3

104

Адлен Шукри Шевкед

 

4

105

Павлин Павлов Кръстев

 

Десети изборен район - Кюстендилски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Христо Богомилов Терзийски

 

2

104

Радослава Пламен Чеканска

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димчо Димитров Димчев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Николаев Стамов

 

Единадесети изборен район - Ловешки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ирена Тодорова Анастасова

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Николай Нанков Нанков

  

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Николай Георгиев Дренчев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Искрен Цветославов Арабаджиев

  

Дванадесети изборен район - Монтана

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Ирена Методиева Димова

  

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Петър Николаев Петров

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ванина Димитрова Вецина

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Димитър Иванов Аврамов

  

Тринадесети изборен район - Пазарджишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Драгомир Велков Стойнев

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

  

2

104

Стефан Неделчев Мирев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Стоян Николов Таслаков

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ивайло Валентинов Шотев

 

2

102

Петър Николаев Куленски

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Небие Исмет Кабак

 

2

103

Осман Акчай Мурадов

 

Четиринадесети изборен район - Пернишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Георг Даниелов Георгиев

 

2

108

Христина Иванова Георгиева

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димо Георгиев Дренчев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Бойко Илиев Рашков

  

Петнадесети изборен район - Плевенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Румен Василев Гечев

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Пламен Тачев Петров

 

2

102

Валери Пламенов Лачовски

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивелин Първанов Първанов

  

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Тошко Йорданов Хаджитодоров

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Радостин Петев Василев

 

2

103

Свилен Петров Трифонов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Марио Киров Рангелов

  

Шестнадесети изборен район - Пловдив

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Богомилов Петков

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Бойко Методиев Борисов

 

2

102

Радомир Петров Чолаков

 

3

103

Десислава Цветанчова Трифонова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ангел Жеков Георгиев

 

2

102

Емил Янков Янков

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Гроздан Спасов Караджов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Никола Георгиев Минчев

 

2

107

Манол Костадинов Пейков

 

3

102

Йордан Яворов Иванов

 

4

103

Христо Йорданов Даскалов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Танер Мехмед Али

  

Седемнадесети изборен район - Пловдивски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Манол Трифонов Генов

 

2

102

Калин Танев Калапанков

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Вежди Летиф Рашидов

 

2

104

Младен Николов Шишков

 

3

102

Иван Йовков Червенков

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Кръстьо Стоянов Врачев

 

2

103

Димитър Валентинов Гюрев

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Станислав Светозаров Балабанов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Росен Добрев Костурков

 

2

103

Стою Теодоров Стоев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Рамадан Байрам Аталай

  

Осемнадесети изборен район - Разградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Гюнай Хюсмен Хюсмен

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Антоанета Димитрова Цонева

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ахмед Реджебов Ахмедов

 

2

102

Ихсан Халил Хаккъ

 

Деветнадесети изборен район - Русенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Валентинов Иванов

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Вълчева Атанасова

 

2

102

Георги Николаев Кръстев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Златан Стоянов Златанов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мартин Димитров Димитров

 

2

105

Иван Белчев Белчев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ализан Нихат Яхова

  

Двадесети изборен район - Силистренски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Ивелин Статев Иванов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Стоян Иванов Георгиев

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джевдет Ибрям Чакъров

 

2

102

Гюнер Нихат Ахмед

 

Двадесет и първи изборен район - Сливенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деян Цанков Дечев

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Жекова Танева

  

2

102

Мария Щерева Белова

  

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Климент Пламенов Шопов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Татяна Славова Султанова-Сивева

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хатидже Мехмедова Георгиева

  

Двадесет и втори изборен район - Смолянски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Митков Събев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Михал Григоров Камбарев

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хайри Реджебов Садъков

 

2

102

Анджей Веселинов Джандев

 

Двадесет и трети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Танчев Проданов

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Румен Димитров Христов

  

2

102

Александър Руменов Ненков

  

3

103

Николай Нидал Алгафари

 

4

104

Александър Койчев Иванов

 

5

105

Асен Георгиев Балтов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Иво Георгиев Русчев

 

2

103

Маргарита Атанасова Генчева

 

3

105

Ивайло Георгиев Чорбов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Павела Василева Митова

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кирил Петков Петков

 

2

109

Божидар Пламенов Божанов

 

3

102

Атанас Петров Атанасов

 

4

103

Настимир Ананиев Ананиев

 

5

104

Васил Христов Пандов

 

6

105

Надежда Георгиева Йорданова

 

7

106

Венко Николов Сабрутев

 

8

107

Васил Стефанов Стефанов

 

9

108

Кристина Николаева Петкова

 

Двадесет и четвърти изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Страхилов Свиленски

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Тома Любомиров Биков

 

2

102

Рая Назар Назарян

 

3

103

Евгения Бисерова Алексиева

 

4

104

Деница Пламенова Николова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

105

Йордан Христов Тодоров

 

2

106

Виолета Радева Кърпачева

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Любомиров Иванов

 

2

102

Лена Здравкова Бориславова

 

3

103

Андрей Иванов Цеков

 

4

104

Петър Василев Кьосев

 

5

105

Стоян Александров Михалев

 

6

106

Нели Стойчева Димитрова

 

Двадесет и пети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Корнелия Петрова Нинова

  

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Христо Георгиев Гаджев

 

2

103

Анна Василева Александрова

 

3

104

Лъчезар Богомилов Иванов

 

4

105

Петър Николаев Николов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

103

Деян Николаев Николов

 

2

105

Маргарита Иванова Махаева

 

3

106

Славчо Ангелов Крумов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Филип Маринов Станев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Христов Петров

 

2

102

Владислав Панчев Панев

 

3

103

Калина Бориславова Константинова

 

4

104

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

 

5

105

Елисавета Димитрова Белобрадова

 

Двадесет и шести изборен район - Софийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Ивайлов Ченчев

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Младен Найденов Маринов

 

2

109

Валентин Мирчов Милушев

 

3

102

Марин Василев Маринов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Александър Димитров Арангелов

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Александър Димитров Симидчиев

 

2

102

Искрен Николаев Митев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Петър Пандушев Чобанов

  

Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Янчев Гьоков

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Георгиев Вълчев

 

2

102

Маноил Минчев Манев

 

3

103

Илиана Петкова Жекова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Искра Михайлова Михайлова

 

2

102

Даниел Станиславов Проданов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

102

Александър Николов Вълчев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Радослав Стефанов Рибарски

 

2

102

Атанас Владиславов Славов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Халил Реджепов Летифов

 

2

102

Дженал Ниази Топалова-Яшар

 

Двадесет и осми изборен район - Търговищки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

103

Йорданка Стефанова Георгиева

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Теменужка Петрова Петкова

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Илина Симеонова Мутафчиева

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джейхан Хасанов Ибрямов

  

Двадесет и девети изборен район - Хасковски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Делян Александров Добрев

 

2

102

Георги Тенев Станков

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Георги Николаев Георгиев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Асен Васков Василев

 

2

103

Катя Максимова Панева

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Сезгин Юсеин Мехмед

 

2

102

Мюмюн Сали Мюмюн

 

Тридесети изборен район - Шуменски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Илтер Бейзатов Садъков

 

2

103

Ралица Тодорова Ангелова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Веселин Миленов Вешев

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Николай Денков Денков

  

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Мустафа Сали Карадайъ

 

2

102

Хамид Бари Хамид

 

Тридесет и първи изборен район - Ямболски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кристиан Иванов Вигенин

  

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Димитър Ангелов Иванов

  

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Никола Ангелов Димитров

  

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мирослав Николаев Иванов

  

 Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.

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