Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България.

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Действията на военната авиация са насочени към повишаване на ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство. Полетите ще продължат и през следващите дни.

Българските F-16 вече събират информация от въздуха: Ген. Русев разкри какви задачи изпълняват

За усилване на охраната на въздушното пространство са развърнати и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана.