Пристанището в Бургас е затворено заради разследване, свързано с откриването на отломки от безпилотни апарати в района. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по време на отбелязването на 145-ата годишнина от основаването на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

По думите му е образувано досъдебно производство от Военната прокуратура. На място работят екипи, които извършват огледи, проверяват за наличие на взривни вещества и търсят отломки от безпилотните апарати. Стоянов уточни, че повече информация ще бъде предоставена след приключване на дейностите и с разрешението на прокуратурата.

"Тези останки, за които се коментира вчера, предстои да бъдат идентифицирани, дали са части от кораб, дрон или друго. При един взрив винаги има останки от снаряд, или отломки от самия кораб", посочи той.

Министърът съобщи още, че първите полети с третата безпилотна система над Черно море са извършени вчера в България. Очаква се до края на седмицата тя да бъде разположена на източното направление към Черно море. По думите му не е от значение кой ще оперира системата, а че това ще правят българските въоръжени сили.

Във връзка с решението на НАТО да изпрати допълнителни разузнавателни самолети и дронове Стоянов заяви, че България вече разполага с разузнавателен самолет и на нейна територия работят два екипа. По думите му страната има достатъчна подкрепа от Алианса.

Стоянов предупреди, че ще има по-интензивна активност на българската авиация по Черноморското крайбрежие и засилено наблюдение в териториалните води на страната. Той увери, че това не трябва да притеснява гражданите.