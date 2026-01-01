България проявява интерес към гръцка система за защита от дронове. Финансирането е от европейски механизъм за отбрана, съобщи БНР.

Придобиването тази система може да се осъществи чрез европейския механизъм за финансиране на отбраната. "Кентавър" може да действа като наземна противодронна система, но и за защита от дронове на военни кораби. Системата има активен радар на 40 километра и кинетични модули за унищожаване на дронове от директен удар.

Вече две от гръцките фрегати са оборудвани с "Кентавър", а качествата ѝ се доказаха и в патрулната мисия на Европейския съюз в Червено море. С нея бяха защитени търговските кораби от нападенията на йеменските бунтовници хути.

Не само България, но и други европейски страни проявяват интерес да закупят гръцката система за защита от дронове. Те имат възможност да получат средства от европейската система за финансиране на отбраната, посочват гръцките източници.