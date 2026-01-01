Веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание (НС), ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент. Това написа във фейсбук съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ (ДБ) Божидар Божанов, след като временно изпълняващият функциите (и.ф.) главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета му.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на Божидар Божанов

"Прокуратурата пак се включва в изборите. Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори", каза Божанов. По неговите думи още в началото на септември е призовал публично главния прокурор да изпрати искане за имунитета му.

"Моят интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда и затова всички процесуални действия от моя страна са насочени към това - да се разглежда без забавяне", каза още Божанов и допълни: "Само че главният прокурор Ваня Стефанова, в последния си работен ден (от утре встъпва новият временен главен прокурор) и три дни преди президентските избори, решава, че е подходящ момент да ми поиска имунитета. За да се превърне в новина - едва ли някой все още помни, че това е онова абсурдно дело".

Според него предизборните включвания на прокуратурата са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи.

На 27 март 2025 г. Софийският градски съд връчи обвинителен акт на Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“. Според обвинителния акт в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. Божанов, в качеството му на длъжностно лице – министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по вътрешните правила на Министерството на електронното управление за възлагане на обществени поръчки.