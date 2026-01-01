За втори път прокуратурата поиска имунитета на депутата от „Да, България“ Божидар Божанов, който е подсъдим за престъпление по служба, свързано с обществена поръчка за близо 18 млн. лева от времето, когато беше министър на електронното управление. Искането е внесено в 52-рото Народно събрание от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и цели да бъде възобновено спряното заради депутатския му имунитет съдебно производство.

Предложението за сваляне на имунитета е на прокурор от Софийската градска прокуратура (СГП). Искането е за даване на разрешение за продължаване на наказателното производство срещу Божанов пред Софийския градски съд (СГС).

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Делото е спряно с определение на съда от 1 септември 2026 г., тъй като Божанов отново се ползва с депутатски имунитет. С решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. той е обявен за народен представител, а след полагането на клетва на 30 април придобива имунитет, който възпрепятства продължаването на съдебното производство без необходимото разрешение.

Божанов е подсъдим за престъпление по служба по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвинителният акт срещу него е внесен на 1 октомври 2025 г. На 28 април 2026 г. Софийският градски съд връща делото на прокуратурата. След протест на държавното обвинение Апелативният съд – София с определение от 22 юни 2026 г. връща делото на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия.

За какво е обвинен Божанов

Обвинението срещу Божидар Божанов е свързано с действията му като министър на електронното управление през 2022 г.

Според прокуратурата в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. Божанов, в качеството си на министър и възложител на обществена поръчка, е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и вътрешните правила на министерството за възлагане на обществени поръчки.

Божидар Божанов се отказа от депутатския си имунитет

Държавното обвинение твърди, че той е предоставил на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ файл на флаш памет, съдържащ техническа спецификация, и е указал тя да бъде използвана при провеждането на обществена поръчка за близо 18 млн. лева.

Според прокуратурата спецификацията е била изготвена в нарушение на установения ред, като по този начин се е създавало предимство за консорциум от търговски дружества при участието и класирането за изпълнител на поръчката.

От държавното обвинение посочват, че действията са могли да доведат до непрозрачно разходване на публични средства, нарушаване на конкуренцията и застрашаване на киберсигурността на държавната администрация.

Второ искане за имунитета

Това е вторият път, в който прокуратурата иска имунитета на Божидар Божанов по същото обвинение.

На 28 февруари 2025 г. тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов внесе в 51-вото Народно събрание искане за разрешение за привличането му към наказателна отговорност.

На 4 март 2025 г. Божанов доброволно даде писмено съгласие за започване на наказателното преследване срещу него. На 27 март Софийската градска прокуратура съобщи, че го е привлякла като обвиняем, като му е определена парична гаранция от 10 000 лева.

През април 2026 г. Софийският градски съд върна обвинителния акт на прокуратурата заради установени неясноти и процесуални нарушения. Според съда от обвинителния акт не става достатъчно ясно в полза на кое дружество са били извършени твърдените действия на Божанов, както и по какъв начин е била застрашена киберсигурността на държавата.

След протест на прокуратурата апелативните магистрати върнаха делото за продължаване на съдебните действия.

Самият Божанов отхвърля обвиненията и ги определя като политическа атака. При предишно съдебно заседание той заяви, че няма притеснения от делото и отново би се отказал от имунитета си, ако му бъде поискан.