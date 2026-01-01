Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата за отстраняване на грешки обвинителния акт по делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Определението подлежи на жалба и протест.

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

В определението си съдът посочва, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Също така не се разбира с кои свои действия Божанов е застрашил киберсигурността на държавата.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния акт също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

Също така в определението си съдът посочи, че няма основания за разделяне на делото.

Съдебният председател прецени да отмени наложените на обвиняемите мерки за неотклонение - парични гаранции от по 10 000 лв.

Според защитника на Петков адвокат Даниела Доковска в обвинителния акт са допуснати съществени, но отстраними грешки. Тя допълни, че делото следва да бъде гледано при закрити врата, тъй като се отнася към класифицирана информация.

Също така, според нея, няма общо между обвиненията на Петков и Божанов и няма причина те да са обединени в едно дело. Доковска обясни, че в частта с обвинението на Божанов следва да се разпитат над 20 свидетели, които нямат общо с обвинението на Петков. Освен това класифицираната информация също се отнася до обвинението на Божанов. По този начин се нарушава правото на Петков на процес в разумен срок при открити заседания.

В отговор на становището на адвокат Доковска прокурор Георги Мойсев каза, че към момента няма основание двете дела да се разделят и няма причина да се смята, че делото не може да се поведе в разумен срок.

Доковска и Ина Лулчева поискаха да бъдат отменени мерките за неотклонение на подзащитните им, тъй като не са необходими.

Йоловски беше конституиран като частен обвинител по делото. Той не се яви на днешното заседание заради служебни ангажименти.