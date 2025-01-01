Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е убеден, че ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно и България ще получи дерогация. Това заяви самият той пред журналисти в парламента.

"Миналия петък се взе решението и можеше президентът да го върне веднага. С една седмица се намали времето ни за реакция. Ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно. Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. България е много надежден партньор на САЩ и ОФАК ни приветстваха. Убеден съм, че ще получим дерогация", категоричен беше Борисов.

На въпрос дали с Делян Пеевски се опитват да продадат "Лукойл" лидерът на ГЕРБ отговори с категорично "Не!"

Що се отнася до бюджета и това, че за първи път няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Борисов отговори: "С 56 депутати няма как да си налагам волята. При мен, когато бях премиер, винаги имаше Тристранка. Не мога да ги принудя сега да има такава."