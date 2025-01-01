С 12 „за“ и три "против" Комисията по енергетика на парламента прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото НС на 7 ноември.

Промените се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл

По-рано днес държавният глава Румен Радев наложи вето и обяви, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъжда отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита".

Следобед Комисията по енергетика в парламента се събра на извънредно заседание, за да обсъди указа.

На заседанието присъстваха съветници на президента Радев и бяха представени мотивите на държавния глава за ветото.