Руската компания „Лукойл“ (LKOH.MM) е подала молба за удължаване на крайния срок на Министерството на финансите на САЩ, който забранява сделки с руската компания след 21 ноември.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви миналия месец нови санкции, насочени към „Лукойл“ и „Роснефт“, засилвайки натиска върху руския президент Владимир Путин да прекрати войната на Москва в Украйна.

OFAC също така издаде генерален лиценз, който дава на компаниите срок до 21 ноември да завършат бизнес сделките си с „Лукойл“, включително всякакви придобивания на международните активи на петролната компания със седалище в Москва.

„Лукойл“ иска удължаване, тъй като се нуждае от повече време, за да приключи съществуващите ангажименти и да проучи офертите за своята обширна глобална мрежа от активи за производство, рафиниране и търговия с нефт и газ, съобщиха източниците.

Компанията, която представлява около 2% от световното производство на петрол, потвърди на 27 октомври, че търси купувачи за своите международни активи и може да поиска удължаване на лиценза на OFAC, ако е необходимо.

„Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи

Руският гигант се беше съгласил да продаде международните си активи на швейцарския търговец на стоки Gunvor, но сделката се провали по-рано този месец, след като Министерството на финансите на САЩ сигнализира за несъгласието на Вашингтон с нея.



Оттогава международните операции на „Лукойл“ се сблъскват с нарастващи смущения, принуждавайки компанията да обяви форсмажор в иракското нефтено находище „Западна Курна 2“, най-големият ѝ международен актив.

Ирак замрази всички плащания към Лукойл, както в суров петрол, така и в брой, тъй като Багдад търси правни начини да поддържа операциите в гигантското нефтено находище. "Лукойл" е предупредил иракските власти, че може да напусне West Qurna-2, ако ситуацията с форсмажорните обстоятелства продължи.

Руската компания също така е прекратила услугите на всички чуждестранни служители, които не са руски граждани и работят в обекта West Qurna-2, което допълнително показва оперативните предизвикателства, пред които компанията е изправена в условията на санкциите.

Блумбърг съобщи, че милиард барела петрол са заседнали на танкери в световните океани. Те не се разтоварват поради санкциите. По-голямата част от натрупания на танкери петрол е от Русия, според анализа на агенцията.