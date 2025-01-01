Наша делегация заминава за Русия, за да водим разговори по отношение на санкциите над „Лукойл“, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

В тази ситуация с горивата и „Лукойл“ държавата би трябвало да потърси контакт с руската страна, но тя няма да направи подобно нещо. Заради това ние потърсихме контакт от своя страна, посочи депутатът. Ние сме опозиция, не управляваме държавата, но представяме гледната точка на мнозинството от българския народ, обясни Костадинов. Той поясни, че делегацията ще участва във форум на високо ниво за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз.

Големият въпрос е доколко Русия ще предпочете да ни чуе, смята лидерът на „Възраждане“. Независимо от крайните резултати от разговорите, трябва да опитаме всички варианти, добави той. Ще направим всичко по силите си, за да покажем гледната точка на българския национален интерес, заяви Костадинов.

Според него за ситуацията с „Лукойл“ има три възможни решения, сред които е и изключване на България от санкциите. По думите на Костадинов, България може също да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Ако не е проблем лице, санкционирано по „Магнитски“, да управлява държавата, санкциите за рафинерията в Бургас също не са проблем, обясни Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ посочи, че според него санкциите са използвани като претекст, за да се заграби собствеността на „Лукойл“ в България.

Във връзка с днешното изслушване на министърът на енергетиката Жечо Станков в парламента, Костадинов каза, че не е получена ясна информация от управляващите за действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу „Лукойл“. Казаха ни, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, са потърсили веднага контакт, но не разбрахме кога и какъв, обясни Костадинов.

На въпрос дали все още подкрепят президента на САЩ Доналд Тръмп, Костадинов заяви, че го подкрепят, въпреки наложените санкции над „Лукойл“, защото Тръмп показва как се защитава националният интерес и собствената политика.

Депутатът Ангел Янчев от „Възраждане“ коментира предложенията на парламентарната група, касаещи закона за предучилищното и училищното образование. Той отбеляза, че днес се очаква да се проведе заседание на работна група към Комисията по образованието и науката, където да се разгледат предложенията, направени между двете гласувания на закона за предучилищното и училищното образование. От „Възраждане“ предлагаме да има по един учебник по предмет, а друго предложение е предметът „Добродетели и религии“ да се казва „Религия и етика“, посочи Янчев. Ще предложим още и 20 хиляди лева глоби за чужди неправителствени организации, които осъществяват дейност в българските образователни институции, добави депутатът. Той отбеляза, че се предлага и премахване на делегираните бюджети, включително и като понятие.

Предлагаме образователната ни система, поне в основното образование за учениците и училищата до седми клас, да се върне към старата, съществувала до 1991 г., система на „райониране“ на училищата, каза той. По думите му в добрите образователни системи в чужбина училищата са по райони. Целта е да се повиши качеството на образованието във всяко българско училище, обясни той. Направихме предложение и в областта на приобщаващото образование, допълни Янчев.