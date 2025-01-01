Европейската комисия е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от отраженията, свързани със санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, заяви говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Всички трансакции, свързани с продажбата на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите, каза говорителят. Той отбеляза, че „Лукойл“ не е в списъка със санкциите на ЕС, наложени заради войната в Украйна.

На въпрос за влиянието от решението на Вашингтон над доставките на горива за Европа говорителят посочи, че комисията следи въпроса много внимателно. Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките, каза той. По неговите думи предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон.

Говорителят не пожела да коментира предоставените от САЩ отстъпки за Унгария, свързани със санкциите срещу „Лукойл“. Ще можем да кажем повече, когато решението бъде официализирано, допълни той. По неговите думи до края на годината може да се очаква приемане на решение за трайно прекратяване на вноса в ЕС на горива от Русия. Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г., поясни говорителят.