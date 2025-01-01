Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е "краен, авариен вариант". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово.

Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", каза държавният глава, коментирайки възможността държавата да поеме контрола върху "Лукойл Нефтохим Бургас".

Парламентът обсъжда законопроекта за национализация на активите на „Лукойл“

Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Така Радев коментира проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Според него в него няма визия, реформи и стимули за растеж, а по-скоро обратното - задушаване на икономиката и въвличане в дългова спирала.

Държавният глава смята, че е неуважително Тристранният съвет да се поставя в условие да получи 400 страници бюджет вечерта и до другия ден до обяд да се очаква становище. Очаквам диалогът да се води на по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт и то с аргумента, че няма време, посочи той. Президентът допълни, че за него е важно да види крайните параметри след гласуването в пленарна зала.

Йотова: Този бюджет може бъде заплаха както за нас, българските граждани, така и за самата еврозона

Попитан за коментар за санкциите "Магнитски", Радев каза, че "коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски, смята президентът. По думите му Борисов е изразил своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено Британското посолство да го опровергае. Не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука, каза още държавният глава.