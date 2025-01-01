„Гаранциите идват от това, което се надявам днес парламентът да приеме – Законът за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“ – така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на журналистически въпроси в кулоарите на парламента относно опасенията за горивата след последните събития.

Късно снощи „Гънвор“ се отказа да придобие международните активи на „Лукойл“, след като Финансовото министерство на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката. От ПП-ДБ алармираха, че държавата трябва да е подготвена за всякакви варианти, а управляващите внесоха в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Те се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски представител в "Лукойл" - България.

„Провеждат се длъжностни разговори на хора, оторизирани да водят тези разговори. Гаранциите идват от това, което се надявам днес парламентът да приеме“, заяви Борисов.

„Вие видяхте реакцията по „Гънвор“ в САЩ и те днес се оттеглиха. Заглавията трябва да бъдат, че след като САЩ категорично казаха, че няма да позволят „Гънвор“ да купува „Лукойл“, те се оттеглиха. Ние това сме го предвидили отдавна, защото, както винаги съм казвал, имам доста повече информация от останалите. Така че, днес със закона, който ще вкараме, ние копираме и надграждаме немския модел, за да бъде държавата сигурна, както и нашите европейски партньори, в лицето на комисията. Вчера и енергийният ни министър беше с този на САЩ в Гърция, всяко нещо се съгласува, за да може ноември да имаме категоричната възнжност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украйна“, обясни Борисов.

Относно бюджета и след отказа на работодателите да влязат на заседание на НСТС, Борисов заяви, че диалогът е задължителен. „ГЕРБ защитава най-вече малкия и средния бизнес. Това е „златната кокошка”, която дава яйцата за парите в бюджета. Диалогът с тях е задължителен. Със синдикатите също, но вече имаме толкова леви партии, че се разбрахме да участват в един Съвет за съвместно управление, така че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета, да бъдат преодолени”, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира подадените и приети от здравния министър оставки на членовете на Обществения съвет за Национална детска болница. „С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Детската болница в Бургас вече се обзавежда и на 1 януари ще работи, както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Когато в града има чудовищна криза с боклука, софийският кмет е на карнавал. Терзиев си уволни със SMS главния архитект. Ако е тук, щеше да отиде при министър Кирилов и щеше да има някаква позиция”, коментира Борисов.