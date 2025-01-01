Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница подаде колективна оставка. Новината бе съобщена от председателя му проф. Иван Литвиненко, който посочи като основна причина „системното ограничаване на достъпа до информация“ и липсата на реален диалог с институциите. Здравното министерство и в частност министър Силви Кирилов обяви, че приема оставката, като подчерта, че органът има консултативна, а не контролна функция.

Първо тази сутрин проф. Литвиненко съобщи за колективната оставка и единодушното им решение. Съветът беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.

"Поводът е, че в годините много пъти правихме компромиси, работихме с няколко министри, давахме толеранс на всички, но това, което не успяхме да преодолеем, е ограничаването на информацията към нас. Трябваше да се положат усилия да се осигури добра комуникация с нас, а понякога ни се даваха само 24 часа за запознаване с огромен обем информация. Многократно сочехме, че не само трябва да се изгради болница, а и да се насити тя със съдържание, с кадри, важен е въпросът и как болницата ще се финансира, тъй като няма как да функционира по клинични пътеки. Давахме знак, че трябва да се започне работа за осигуряване на персонал за тази болница. Ние не виждаме стъпки в тази насока, въпреки че многократно сме давали идеи как да стане", посочи той като аргументи.

По думите на председателя, Общественият съвет е научавал някои от фазите в процеса от медийни публикации.

Отказан е достъп до предстоящото задание за конкурса за проектиране на сградата на бъдещата детска болница, каза още проф. Литвиненко. По думите му Общественият съвет ще получи тази информация, когато стане достъпна за всички и няма да може да реагира, ако има неточности или необмислени моменти. Отказът за достъп е с мотив, че Общественият съвет би компрометирал конкурса, но не смятам, че е така, добави професорът.

"Идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетенции по финанси, проектиране, архитектура и др., а в Обществения съвет няма такива експерти, въпреки че повече от половин година настояват да се включи поне един архитект", посочи още проф. Литвиненко. По думите му досега отговор няма.

Към момента няма решение на проблема за осигуряване на кадри и евентуално вливане на сега съществуващи педиатрични клиники в бъдещата детска болница, каза д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“. По думите му въпросът отдавна е поставен за обсъждане, многократно е обсъждан, но все още няма решение.

"Не можем да сме сигурни, че заданието за проектиране е за съвременна детска болница, ако не го видим преди публикуването", каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет. По думите ѝ Съветът го е поискал няколко пъти, но е получил категоричен отказ. Искаме да го видим преди да бъде публикувано, за да сме сигурни, че отговаря на анализа и на структурата, които бяха дарени на българската държава.

Членовете на Обществения съвет (ОС) увериха, че ще продължат да следят процеса, тъй като всеки от тях е ангажиран с детското здравеопазване. След изявлението пред медиите членовете на ОС бяха поканени на среща в Министерството на здравеопазването. Преди срещата те подадоха колективната си оставка.

"Не ни е предоставяна навреме и достатъчно информация, здравното министерство е на противоположното мнение", каза проф. Иван Литвиненко и след срещата на членовете на Обществения съвет със заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева и с директора на Здравната инвестиционна компания за изграждане на национална детска болница – Десислава Малинова. .

Директорът на инвестиционната компания не се е съгласила с твърдението на Обществения съвет, че ОС има право да получи информация за предстоящото задание за проектиране на болницата. По думите му Общественият съвет продължава да настоява, че има това право, но тя твърди, че няма, като аргументът е, че ако предварително изтече информация, би могло конкурсът да бъде опорочен. Според него по същата логика и цялото министерство не трябва да участва, за да не изтече информация. Защо точно от Обществения съвет – хора, които са натоварени да следят за това, ще изтече информация, попита той. Има начини това да се преодолее, но не се разбрахме по тази точка, каза още проф. Литвиненко.

Около обяд дойде и утвърдителната позиция на Здравното министерство. Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов прие подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница. Това посочиха от здравната институция в съобщение до медиите.

"Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект. Министерството обаче прави уточнение, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия. Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност", посочват от Здравното министерство.

Институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение, допълват те.

"Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години. Подобна нагласа не подпомага диалога, а отдалечава фокуса от реалната работа по изграждането на болницата – цел, която изисква обединяване на усилията, а не допълнително напрежение", посочват още от здравното ведомство.

Според позицията изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове, при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на София, допълват оттам.

"По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност. Проектът за Национална детска болница е дългосрочен. Не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта", съобщават още от Министерството на здравеопазването и изразяват признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа.