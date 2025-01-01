Международните интереси на руския петролен гигант "Лукойл" трябва да бъдат зачитани, заяви Кремъл в петък, след като швейцарската търговска компания "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за покупка на чуждестранните активи на компанията, предаде Ройтерс.

"Смятаме, че всички законни интереси на такава голяма международна компания, включително и руска, като "Лукойл", от гледна точка на правилата на международните търговски и икономически отношения, трябва да бъдат спазвани. Нарушенията в тази област са неприемливи и вредят на световния търговски режим. Това е много голям играч на световния пазар", посочи говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той добави, че темата не засяга пряко Кремъл, тъй като "става дума по-скоро за търговски отношения и за незаконни търговски ограничения от гледна точка на международното право".

На въпрос дали има връзка между случващото се и преговорите по Украйна, Песков отговори отрицателно. "Това са напълно различни измерения", подчерта говорителят на Кремъл.

Решението на "Гънвор" да се откаже от сделката последва изявление на Министерството на финансите на САЩ, което определи компанията като "марионетка на Русия" и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

След съобщението акциите на "Лукойл" се понижиха с над 4 процента при отварянето на сутрешната търговия на Московската борса. Към 12:00 ч. българско време те се обезценяват с 2,30 процента до 5326 рубли за акция.

Министерството на финансите на САЩ заяви по-рано, че до приключването на конфликта в Украйна не възнамерява да издава на "Гънвор" лиценз, който да ѝ позволява да извършва дейност и да реализира печалби, без да уточнява за какъв тип лиценз става дума. Ведомството допълни, че "Гънвор" е под контрола на Русия.

След това изявление компанията обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на "Лукойл".

През октомври Съединените щати и Великобритания включиха "Лукойл" в своите санкционни списъци. Ограниченията на САЩ не се прилагат за трансакции, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум и компанията "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), а британските изключват проектите Карачаганак в Казахстан и Шах Дениз в Каспийско море.

В резултат на санкциите "Лукойл" обяви намерение да продаде своите международни активи. Компанията получи предложение от "Гънвор" за придобиване на "Лукойл интернешънъл" - дружеството, което притежава чуждестранните активи на групата.