Молдовският министър на енергетиката Дорин Жунгиету заяви в петък, че руската енергийна компания "Лукойл" ще трябва да спре дейността си в страната от 21 ноември поради санкции, наложени от САЩ миналия месец, предаде Ройтерс.

Жунгиету посочи, че компанията, която притежава бензиностанции и управлява хранилище за гориво на летище, няма да може да доставя бензин, дизел и керосин.

Той каза, че страната се присъединява към американските санкции, но е поискала временно изключение, за да гарантира минимални смущения за своите граждани.

Енергийният министър също така каза, че Молдова е решила да отхвърли предложението на "Лукойл" да се освободи от активите си и да продаде летищната инфраструктура на друга компания.

Финландската верига бензиностанции "Тебойл" (Teboil), собственост на руската "Лукойл", е напът да остане без горива, след като санкциите на САЩ срещу руската частна енергийна компания възпрепятстваха бизнеса ѝ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

На 22 октомври 2025 г. президентът на САЩ, Доналд Тръмп, наложи санкции срещу руските компании "Роснефт" и "Лукойл", като част от остри мерки в отговор на войната на Русия срещу Украйна. Според новите правила, компаниите, които правят бизнес с дъщерни фирми на тези групи, също могат да бъдат санкционирани.

Възможността за швейцарската търговска компания "Гънвор" (Gunvor) да закупи чуждестранните активи на "Лукойл" се провали на 6 ноември, след като американското министерство на финансите я нарече „маронетка на Русия", сигнализирайки, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Лукойл изпитва затруднения да поддържа операциите си в чужбина, включително в Ирак, Финландия и Швейцария, съобщават източници.

"Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензиностанции вече нямат определени видове горива, а броят на тези станции, които са изправени пред този проблем, нараства всеки ден", заяви Тони Фликт, директор по маркетинг и комуникации на "Тебойл", пред местни медии.

Компанията "Тебойл", която е изцяло собственост на Лукойл, има 430 бензиностанции в Финландия, или около една пета от общия брой на бензиностанциите в страната, които възлизат на 2 250 според доклад на индустриалната група за 2024 г.

През последните години приходите на "Тебойл" са намалели, като много финландци предпочитат да зареждат от други станции поради връзката на "Тебойл" с "Лукойл". През 2024 г. компанията отчита приходи от 1.61 милиарда евро (1.88 милиарда долара), в сравнение с 2.36 милиарда евро през 2022 г., сочат годишните ѝ отчети.