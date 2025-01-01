След като Министерството на финансите на САЩ се обяви против швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) да придобие чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", у нас се засилиха страховете какво ще стане с горивата.

Управляващите внесоха спешно в НС Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до фигурата на особения търговски представител в "Лукойл-България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“. Опозицията, от своя страна, алармира за нередности в ресорната комисия, на която законопроектът мина на първо четене.

Събрахме изразените в кулоарите позиции по темата:

ГЕРБ-СДС: Това сме го предвидили отдавна

„След като се съберем партиите в мнозинство, ще бъде избран такъв, който да се справи перфектно с тази задача – така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпрос за особения търговски управител в "Лукойл" – България. Докато той говореше пред журналисти, стана ясно, че в НС депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица" са внесени промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл" - България.

„Вие видяхте реакцията по „Гънвор“ в САЩ и те днес се оттеглиха. Заглавията трябва да бъдат, че след като САЩ категорично казаха, че няма да позволят „Гънвор“ да купува „Лукойл“, те се оттеглиха. Ние това сме го предвидили отдавна, защото, както винаги съм казвал, имам доста повече информация от останалите. Така че, днес със закона, който ще вкараме, ние копираме и надграждаме немския модел, за да бъде държавата сигурна, както и нашите европейски партньори, в лицето на комисията. Вчера и енергийният ни министър беше с този на САЩ в Гърция, всяко нещо се съгласува, за да може ноември да имаме категоричната възнжност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украйна“, обясни Борисов.

ДПС-НН: Няма проблеми, има запаси

"Трябва да се действа много бързо", каза от своя страна лидерът на "ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски във връзка с казуса "Лукойл“. Той посочи, че няма никакви проблеми и има запаси, спрян е износът и хората ще имат гориво, а истерията относно "Лукойл" се вижда само в партията на пуделите.

ПП-ДБ: Ресорната комисия не изчака всички партии

От "Продължаваме промяната – Демократична България" поискаха министър-председателят и министърът на енергетиката да обяснят в парламента каква е ситуацията с горивата и какъв план имат за излизане от нея. По думите на Атанас Атанасов ситуацията с горивата, "Лукойл" и сделката за продажба се усложнява и се повишава общественото напрежение, докато гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени.

Според Ивайло Мирчев от ПП-ДБ новините от „Гънвор“ означават, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови трансакции и това е риск както за пазара на горива, така и за българската рафинерия. „Няма данни дали има 90-дневни запаси и няма данни какви са стъпките, предприети от правителството. Публична тайна е, че част от фирмите не внасят в складовете на държавния резерв нужните запаси от горива. Това е практика, която е продължавала години наред“, посочи Мирчев.

На въпрос дали трябва да бъде назначен особен управител и да бъдат разширени неговите правомощия, Николай Денков посочи, че всичко трябва да бъде подготвено за всякакви варианти. Ако на 21 ноември рафинерията няма нов собственик, тя трябва да оперира независимо от руските си собственици и финансовите потоци, обясни той.

След заседанието на комисията Радослав Рибарски от ПП-ДБ заяви, че във формацията има усещане, за действане в различни посоки на парламента и правителството. „Не сме чули изявление от премиера дали действията, предприети от народните представители в парламента, са одобрени от Министерския съвет, имаме усещането, че те действат в различни посоки. Искаме да попитаме изпълнителната власт подкрепя ли действията на законодателната власт и да попитаме и премиера дали официално е поискана отсрочка до 21 ноември за налагане на санкциите на „Лукойл“.

По думите му извънредната енергийна комисия е проведена без да бъдат изчакани всички партии. Според него управляващото мнозинство се е събрало преди уречения час и е приело законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо да има изслушване на премиера и ресорните вицепремиери, се занимаваме с разширяване и панически действия на управляващите в посока „Лукойл“, смята Рибарски.

„Възраждане“: Управляващото мнозинство си е направило тайна комисия за "Лукойл"

„Управляващото мнозинство си е направило тайна комисия за "Лукойл", заяви и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. По думите му извънредната енергийна комисия е била свикана от 9:00 ч. за 9:10, но в 9:10 ч. вече е приключила.

"Става въпрос за кражбата на един огромен актив. В момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми. Ще бъдат конфискувани българските активи в Руси. Кой ще компенсира българските собственици“, попита лидерът на "Възраждане".

По думите му хората, които в момента панически се опитват да предотвратят кризата с горивата, която се задава на хоризонта в България, нямат абсолютно никаква представа какво предстои да се случи.

МЕЧ: Прави се национализация на „Лукойл“

В законопроекта на Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев, за първи път държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие „Лукойл“ от страна на държавата с назначаването на т.нар. особен управител, пък алармира лидерът на МЕЧ Радостин Василев във връзка със законопроекта, предвиждащ въвеждане на фигурата на особен търговски управител в "Лукойл" - България.

„Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат „Лукойл“, заяви депутатът. Попитан кой ще бъде особеният управител, Василев каза: „Който си избере Делян Пеевски“. „Това не е немският модел, трябва да се противопоставим“, каза още Василев. По думите му МЕЧ и други формации в парламента не са били поканени навреме, за да присъстват на извънредната енергийна комисия.