Посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова определи действията на българските власти по отношение на „Лукойл“ като „прибързани и юридически съмнителни“. Това заяви дипломатът в интервю за ТАСС.

„Ситуацията с „Лукойл“ е много тежка и тревожна. Компанията искаше да продаде своето европейско холдингово дружество, което би било най-добрият вариант, но сделката се провали. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, затова България предприе прибързани опити да извади нефтопреработвателния завод от техния обхват. В петък законът за специален управител на завода беше приет скоростно – на две четения едновременно. От момента на назначаването му настоящото ръководство на предприятието се лишава от правото да взема управленски решения, като всички такива решения може да прави само този временен управител. При това не само ръководството на завода губи правомощия, но и акционерите, и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително относно евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол. Тепърва ще видим как този закон ще работи, но към момента това изглежда като закон за експроприация на собственост. Българите действат много рисковано и създават опасен прецедент“, отбеляза Митрофанова.

Дипломатът подчерта, че заводът „Лукойл Нефтохим Бургас“ е един от най-модерните нефтопреработвателни заводи в Европа, който осигурява около 80% от потребностите на българския пазар на горива и изнася продукция за съседни държави. „Всякакви смущения в работата на завода биха довели до сериозни последици и могат да предизвикат криза с горивата. А ако вземем предвид предстоящия преход на страната към еврото, могат да се очакват както икономически, така и политически трудности“, заяви посланикът.

Митрофанова отбеляза, че „Лукойл“ е частна компания, която работи в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.