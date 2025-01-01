Вече са обсъдени имена за позицията на особен управител на рафинерията в Бургас. Това заяви премиерът Росен Желязков. Назначаването му е условие, за да може „Лукойл” в България да продължи да работи и след 21 ноември. Тогава влизат в сила санкциите на САЩ срещу руската петролна компания и дружествата ѝ. Какви правомощия ще има този управител и кой ще го контролира?

Премиерът обяви, че вече са обсъдени имена за особен управител на „Лукойл“

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право. Разликата е, че там те се назначават от общите събрания на дружествата, а не от държавата, какъвто е нашият случай. Иначе, според приетия в петък закон, той ще управлява компания изцяло с цел да може да се контролира паричният поток и трансакциите да не са в полза на Русия. Проблем обаче може да се окаже краткият срок, след който санкциите ще влязат в сила, защото най-вероятно ще трябва време и за допълнителна административна работа след промените в управлението, предава NOVA.

Кой ще поеме ръководството на рафинерията в Бургас? Този въпрос се очаква да намери своя отговор скоро. „Има имена, които обсъждаме, така че в момента, в който влезе законът в сила, ще обявим техните имена”, посочи министър-председателят.

С вписването му в Търговския регистър особеният управител ще действа от името на акционерите, съдружниците и собствениците. Същите няма да имат право на глас и няма да се разпореждат с акциите и дяловете си след назначаването на особения управител от Министерския съвет.

„Едва ли не е налице национализация - че особеният управител ще може да встъпи в правата на акционерите, на тези, които са собственици на капитали, и след неговото вписване - дори да извършва цялостно управление”, коментира преподавателят по конституционно право Христо Орманджиев.

Така особеният управител на „Лукойл” ще може да извършва сделки с акции и дялове от капитала, както и да заявява вписването на промените в управлението. Средствата от продадените акции и облигации пък ще отиват в сметка в Българската банка за развитие. „Не може да бъде безконтролен, защото той ще действа единствено в рамките на закона”, подчерта премиерът.

Въпреки това, името на избраните е важно. „Съединените щати ще се произнесат тогава, когато има избрани конкретни лица. Аз силно съветвам нашите управляващи да бъдат поне двама човека - единият да бъде представител на авторитетна западна компания. Така ще се вдъхне доверие в обективността”, смята председателят на Българския енергиен и минен форум д-р Иван Хиновски. Според експерта каквото и да прави България, не трябва да разваля отношенията си с „Лукойл”, а времето, което остава до санкциите, може и да не е достатъчно за промените. „Избиране на процедури, приемане на наредба, провеждане на търгове за доставка на гориво, избиране на организационна структура и т.н. Ще се ползват кадрите от „Лукойл”, но въпреки всичко има нужда от нова организация на работа”, категоричен е той.

Според закона особеният управител няма да може да се разпорежда с имуществото на дружеството и да поема финансови задължения. „Отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда може да стане само въз основа на закон, при положение, че тази нужда не може да бъде задоволена по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение”, обясни конституционалистът Орманджиев.