По-малкият туристически поток не означава автоматично по-слаб бизнес. За хотелите, ресторантите и баровете значение има не само колко гости пристигат, а какво търсене създават и доколко добре обектите се адаптират към него. Именно този въпрос поставят данните за летния сезон в област Бургас през 2026 г.

През юли в наблюдаваните места за настаняване са пренощували 575,4 хил. души — с 6% по-малко спрямо същия месец на 2025 г. Същевременно приходите от нощувки достигат 176,8 млн. евро, което е увеличение със 7,7%, според Националния статистически институт. Данните обхващат обектите с 10 и повече легла в цялата област, включително морските курорти.

По-високите приходи от настаняване не означават непременно по-висока печалба или повече продажби във всяко заведение. Върху тях влияят цените и структурата на продадените нощувки. Те обаче показват защо оценката за сезона не може да се изчерпи с броя на туристите.

По-конкретен поглед към организацията на зареждането дава анализът на Sirvis, базиран на онлайн поръчките към водещ дистрибутор в Бургаския регион през май–септември 2026 г. Той проследява как се променят количествата, честотата на заявяване и продуктовият микс при наблюдаваните HoReCa клиенти.

Двата източника се допълват: НСИ очертава икономическия контекст, а данните на Sirvis показват конкретни модели в дигиталното снабдяване. Между тях не може да се прави пряка причинно-следствена връзка. Анализът на Sirvis обхваща клиентите на един дистрибутор в онлайн канала и не представлява статистика за целия HoReCa пазар в региона.

Бургас, лято 2026: сезонът в няколко числа

Туристически контекст: 575,4 хил. пренощували души през юли, или 6% по-малко на годишна база; 176,8 млн. евро приходи от нощувки, или ръст от 7,7%. Източник: НСИ.

Юли — пик на зареждането: 15% повече поръчани количества, 19% повече приходи на дистрибутора от наблюдаваните онлайн продажби и 11% по-висока честота на поръчване спрямо май.

Август — висока стойност: приходите от онлайн продажби са с 16% над майските, а количествата — с 6%, при най-висока средна стойност на поръчката и най-широк продуктов асортимент за периода.

Септември — по-малки количества: общият обем е с 12% под майското ниво, но овкусените напитки остават с 61% над него, а светлите бири — с 41%.

Поръчки в удобния момент: близо 7 от 10 дигитални заявки са подадени извън диапазона 09:00–18:00 ч., с пик около 21:00 ч.

Източник за онлайн поръчките: Sirvis, данни за водещ дистрибутор в Бургаския регион, май–септември 2026 г. Процентните изменения са спрямо май 2026 г. и се отнасят до наблюдавания дигитален канал.

Четири тенденции, които разкриват ритъма на сезона

1. Юли е пикът по обем, август — по средна стойност на поръчката

Ускоряването започва през юни и достига най-високото си ниво през юли. Тогава заявените количества и броят на онлайн поръчките са на върха за разглеждания период.

През август активността се успокоява, но количествата и приходите от наблюдаваните онлайн продажби остават над майските. Същевременно средната стойност на една поръчка достига най-високото си ниво, а заявките включват най-голямо разнообразие от продукти.

Така двата най-активни летни месеца имат различен профил. Юли изисква готовност за максимални обеми, докато през август по-широкият асортимент върви с по-висока средна стойност на заявката. За управителите това е основание да планират зареждането според отделните етапи на сезона, вместо да третират лятото като един непроменящ се пик.

2. Пикът се движи основно от по-чести поръчки

Нарастването на активността през юли идва предимно от вече активните клиенти. Броят им е само с около 3% над майското ниво, докато честотата на поръчване се увеличава с 11%.

Това подсказва, че наблюдаваните обекти използват дигиталния канал по-интензивно за текущо дозареждане. Сезонната динамика се проявява не само в количеството стока, а и в ритъма, с който тя се заявява.

За дистрибуторите подготовката за силните месеци включва и капацитет за обработване на по-чести поръчки и надеждно изпълнение. За заведенията по-честото дозареждане може да помогне наличностите да следват реалното потребление, когато е съобразено със сроковете и условията за доставка.

Как да четем графиката: стойностите са индексирани при база май 2026 г. = 100. Стойност 115 означава ръст от 15% спрямо май, а 88 — спад от 12%. Всеки показател се сравнява със собственото си майско ниво; индексите показват относителна промяна, а не абсолютни количества или суми.

Какво виждаме: юлски пик на активността, запазена висока стойност на заявките през август и свиване на количествата през септември. Различните показатели се движат с различен ритъм, което изисква адаптиране на зареждането през сезона.

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3. Сезонът променя продуктовия микс

Зад общия ръст стоят значителни разлики между категориите. Овкусените напитки, светлите бири, студеният чай и категорията текила и мескал отбелязват силно увеличение около юлския пик. При водата и колата движението е много по-слабо изразено.

Промяната личи и в съотношението между продуктите. Делът на светлата бира в поръчания обем нараства от 6,18% през май до 13,65% през юли. При водата делът намалява, въпреки че физическите количества остават почти без промяна.

Това е съществена разлика за планирането: по-нисък дял на една категория не означава непременно по-малко поръчани количества. Възможно е други продукти просто да растат по-бързо.

Затова общият обем на заявките е само отправна точка. Проследяването на отделните категории дава по-конкретна основа за решенията кои продукти да се зареждат по-интензивно и къде да се запази обичайният ритъм.

Как да четем графиката: стойностите са индексирани при база май 2026 г. = 100 за всяка категория. Индекс 310 означава 210% повече поръчани количества спрямо май, а не ръст от 310%. Графиката сравнява темпа на изменение; тя не показва коя категория има най-голям абсолютен обем.

Какво виждаме: през юли овкусените напитки нарастват с 210%, светлите бири — със 155%, студеният чай — с 60%, а текилата и мескалът — със 73% спрямо май. При водата увеличението е около 1%, а колата остава приблизително на майското ниво. През септември част от сезонните категории продължават да са над началните си нива, въпреки спада на общите количества.

4. Близо 7 от 10 онлайн поръчки са извън стандартното работно време

Един от най-отчетливите сигнали в анализа е часът на заявяване. Близо 70% от наблюдаваните дигитални поръчки са направени извън диапазона 09:00–18:00 ч. Най-силната вечерна концентрация е между 19:00 и 21:00 ч., с пик около 21:00 ч.

Данните не установяват кой конкретно подава заявките или защо избира този час. Те обаче показват, че възможността за поръчване извън обичайния работен график има практическо значение за наблюдаваните клиенти.

За HoReCa обектите нуждата от следващо зареждане често се изяснява в хода на работния ден. Дигиталният канал позволява заявката да бъде подадена в удобния момент, независимо от работното време на търговския представител. Така поръчването може да се впише по-добре в ежедневната организация на заведението.

Септември: по-малки количества, но запазено разнообразие

Краят на сезона носи още един важен нюанс. През септември общите поръчани количества са с 12% под майското ниво. Средното количество в една поръчка също намалява, но продуктовото разнообразие се свива по-бавно.

Това поведение е съвместимо с по-предпазливо зареждане: клиентите ограничават количествата, без веднага да стесняват значително асортимента. Разликите между категориите се запазват — овкусените напитки и светлите бири остават над майските си нива, докато водата и колата са под тях.

За обектите това е аргумент да адаптират наличностите по категории, вместо да намаляват всички продукти с еднакъв процент. По-малки количества от търсения асортимент могат да помогнат за прехода към по-слаб период, без излишно натрупване на стока.

От данните към по-добри бизнес решения

Наблюденията очертават три практически посоки: планиране според етапа на сезона, проследяване на отделните категории и гъвкаво организиране на поръчките. Историята на заявките дава полезна основа за тези решения, когато се съпоставя с продажбите, наличностите и сроковете за доставка. Поръчаната стока все още не е продадена стока.

Тук е ролята на Sirvis.bg — дигитална B2B платформа , която дава на HoReCa бизнеса възможност да заявява поръчки 24/7 и по-добра видимост върху продуктовия асортимент и историята на заявките. Тази информация може да подпомогне по-прецизното планиране на наличностите, адаптирането на продуктовия микс и контрола върху разходите.

Подготовката за следващия сезон придобива допълнително значение с предстоящото домакинство на Бургас на Евровизия през май 2027 г. Събитието може да привлече допълнителен туристически интерес още преди активното лято — възможност за хотелите, заведенията, баровете и техните доставчици да планират навреме. Това означава да познават динамиката на поръчките и продажбите си, да изградят надеждни процеси за зареждане и да са готови да реагират на промените в търсенето.

Регистрирайте се в Sirvis.bg и се свържете с търговския представител на Sirvis за вашия регион. Екипът ще ви помогне да откриете възможностите за дигитализация на процеса по зареждане и да започнете подготовката за следващия сезон още сега.

Бизнесът не може да контролира колко туристи ще пристигнат в Бургас. Може обаче да контролира колко добре е подготвен за реалното търсене — с подходящ асортимент, точни количества и навременно зареждане.

