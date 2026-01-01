Часове след монтирането ѝ предпазната ограда по жп линия във Враца, поставена след смъртта на младеж, е умишлено срязана. Това съобщиха на Facebook страницата си от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

"Това противозаконно действие създава сериозен риск за живота и здравето на гражданите и подкопава усилията за осигуряване на безопасна и сигурна среда в района", подчертават от държавното предприятие.

Влак прегази 16-годишно момче във Враца, изскочило внезапно на жп линията

Повреденият участък е възстановен, а работата по изграждането на огражденията продължава по график.

"Призоваваме всички граждани да пазят обществената и чуждата собственост и да проявяват отговорност – към собственото си здраве и към безопасността на останалите", апелират от НКЖИ.

Припомняме, че 16-годишно момче загина на 3 декември, след като бе ударено от локомотив във Враца.

