Служители на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ са премахнали паднало дърво от Горската пътека на приказките в местността Горски дом след подаден сигнал.

Освен разчистването на трасето, те са извършили цялостен оглед на маршрута, ремонтирали са една от информационните табели и са импрегнирали дървената туристическа инфраструктура – парапети, беседки, табла и други съоръжения, съобщиха от дирекцията.

Нов кръгов маршрут и екопътеки - „Врачански Балкан“ се готви за нови посетители

Горската пътека на приказките е сред най-посещаваните забележителности на територията на природния парк. С тематичния си маршрут тя е подходяща за ученически групи, семейства и индивидуални туристи, съчетавайки разходка сред природата с образователни и игрови елементи. По трасето посетителите могат да видят къщата на Баба Яга, къщичка на приказните герои, фоторамка, сцена за приказен театър и кътове за отдих и игри.

От дирекцията допълниха, че експертите продължават работа и по възстановяването на излъчването на двете метеорологични камери, разположени в района на връх Околчица и хижа „Пършевица“, които в момента имат технически проблем.