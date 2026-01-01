Разкриха измамна схема с коне във Врачанско, съобщиха от полицията.

Животни само на хартия: МВР разби схема за 70 000 евро с пасища и ливади

На 7 октомври служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР, съвместно със служители на Районно управление-Роман извършиха проверка в животновъден обект в землището на секи Долна Бешовица.

В него по документи се отглеждат 78 коне, за които или за пасища, като за тях е получавано финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“.

Целта на проверката е да се провери наличен ли е броя на заявените еднокопитни животни.

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Проверката е установила, че в животновъдния обект реално коне не се отглеждат, няма следи от отглеждането на такива, както и факта, че сградата не отговаря на изискванията за отглеждането на коне.

Общата сума на нанесената щета е 12000. По случая се води разследване.