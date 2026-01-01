Силни наводнения на гръцкия остров Родос отнесоха най-малко 60 автомобила, наводниха домове и търговски обекти и наложиха затварянето на училища в четири общински района.

Най-сериозни щети са отчетени в Архангелос на източното крайбрежие на острова, където придошла река превърна улиците в потоци и отнесе автомобили.

Десетки домове и магазини са засегнати, а пълният размер на щетите все още се оценява.

Наводнени са и пътища в Афанту и в населени места в южната част на Родос. Движението беше прекъснато на няколко места, включително край Колимбия, Калатос и Архангелос, пише в. „Катимерини“.

Властите призоваха жителите да избягват ненужни пътувания. Около 03:30 ч. системата 112 изпрати предупреждение до жители и туристи да ограничат придвижването си и да следват указанията на властите.

Училищата в Архангелос, Афанту, Линдос и Юж Родос останаха затворени като предпазна мярка.

Пожарникари, местните власти и доброволци продължават да разчистват отломки, да изпомпват вода и да възстановяват достъпа до засегнатите пътища.

Въпреки че валежите отслабнаха сутринта, остават възможни нови дъждове и гръмотевични бури.

Наводненията идват само няколко седмици след като 62-годишен работник загина в района на Стегна на 14 октомври, след като беше отнесен от придошли води.

Бурята причини щети и на остров Калимнос, където голяма скала се откъсна от склон в района на Агиос Василиос и се стовари върху гараж с паркиран автомобил.

Кметът на Калимнос Йоанис Мастрокукос заяви, че гаражът е спрял скалата и вероятно е предотвратил по-сериозни щети по близък жилищен комплекс.

В Неа Анхиалос край Волос силните валежи превърнаха улиците в реки и повредиха водоснабдителната, канализационната и уличната осветителна мрежа. Жителите останаха без течаща вода от неделя следобед.

Наводнения са регистрирани и в Ирео на остров Самос, където придошъл поток заля домове и други сгради.

На място бяха изпратени девет пожарни автомобила и 20 пожарникари за изпомпване на вода от наводнени мазета и разчистване на отломки.

Гръцката пожарна служба съобщи, че е получила общо 58 сигнала за помощ от Родос, Калимнос, Самос и района на Волос.

От тях 28 са от Самос, 18 от Додеканезите, включително Родос и Калимнос, и 12 от района на Волос.