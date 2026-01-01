Силни наводнения на гръцкия остров Родос отнесоха най-малко 60 автомобила, наводниха домове и търговски обекти и наложиха затварянето на училища в четири общински района.
Най-сериозни щети са отчетени в Архангелос на източното крайбрежие на острова, където придошла река превърна улиците в потоци и отнесе автомобили.
Десетки домове и магазини са засегнати, а пълният размер на щетите все още се оценява.
Наводнени са и пътища в Афанту и в населени места в южната част на Родос. Движението беше прекъснато на няколко места, включително край Колимбия, Калатос и Архангелос, пише в. „Катимерини“.
Властите призоваха жителите да избягват ненужни пътувания. Около 03:30 ч. системата 112 изпрати предупреждение до жители и туристи да ограничат придвижването си и да следват указанията на властите.
Storm Agneta Floods Rhodes, Sweeps Away 60 Cars and Damages Homes Across Greece Storm Agneta has triggered major flooding on Rhodes, sweeping away at least 60 vehicles, inundating homes and businesses and prompting repeated 112 emergency alerts. https://t.co/NJpjNo5Gxp https://t.co/YFP5DCUJSS— Greek City Times (@greekcitytimes) November 2, 2026
Училищата в Архангелос, Афанту, Линдос и Юж Родос останаха затворени като предпазна мярка.
Пожарникари, местните власти и доброволци продължават да разчистват отломки, да изпомпват вода и да възстановяват достъпа до засегнатите пътища.
Въпреки че валежите отслабнаха сутринта, остават възможни нови дъждове и гръмотевични бури.
Σφοδρή κακοκαιρία στη Ρόδο: Χείμαρροι παρέσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις (βίντεο) https://t.co/hKo8w67Htn— Εφημερίδα Πολίτης - Politis.com.cy (@politis_news) November 2, 2026
Наводненията идват само няколко седмици след като 62-годишен работник загина в района на Стегна на 14 октомври, след като беше отнесен от придошли води.
Бурята причини щети и на остров Калимнос, където голяма скала се откъсна от склон в района на Агиос Василиос и се стовари върху гараж с паркиран автомобил.
Кметът на Калимнос Йоанис Мастрокукос заяви, че гаражът е спрял скалата и вероятно е предотвратил по-сериозни щети по близък жилищен комплекс.
В Неа Анхиалос край Волос силните валежи превърнаха улиците в реки и повредиха водоснабдителната, канализационната и уличната осветителна мрежа. Жителите останаха без течаща вода от неделя следобед.
Наводнения са регистрирани и в Ирео на остров Самос, където придошъл поток заля домове и други сгради.
🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026
На място бяха изпратени девет пожарни автомобила и 20 пожарникари за изпомпване на вода от наводнени мазета и разчистване на отломки.
Гръцката пожарна служба съобщи, че е получила общо 58 сигнала за помощ от Родос, Калимнос, Самос и района на Волос.
От тях 28 са от Самос, 18 от Додеканезите, включително Родос и Калимнос, и 12 от района на Волос.