Жители на Павликени излязоха с петиция срещу проекта на новото разписание на БДЖ, според който няколко от новите влакове по направленията София – Бургас и София – Варна ще минават през града, без да спират.

„Нека спрем превръщането на гара Павликени в проста спирка!“, призовават авторите на петицията.

Какво предвижда новото разписание

Новият график за движение на влаковете влиза в сила от 13 декември 2026 г. и ще важи до 11 декември 2027 г. Проектът беше публикуван на сайта на БДЖ на 22 септември 2026 г. и обсъден с областните и общинските администрации на 5, 6 и 7 октомври в Горна Оряховица, Пловдив и София. Предложения от граждани и институции се приемаха до 11 октомври.

С разписанието БДЖ въвежда нови влакове, сред които:

2631 и 2632 по направлението София – Плевен – Шумен – Бургас;

експресните влакове 201, 202, 203 и 204 между София и Варна.

Според железницата графикът е съобразен с ограниченията от големите инфраструктурни проекти, най-вече строителните дейности във възел София и по направлението София – Пловдив, които „ограничават пропускателната способност“ на някои от най-натоварените участъци. Целта на промените, по думите на БДЖ, е да се осигурят повече възможности за пътуване и по-добри връзки между регионите.

Какво искат жителите

Според петицията предложеното разписание превръща Павликени в гара, която бързите влакове подминават. Става дума за:

бързите влакове 2631 (София – Горна Оряховица – Шумен – Бургас) и 2632 (Бургас – Шумен – Горна Оряховица – София);

новите експресни влакове 201 и 203 (София – Горна Оряховица – Варна) и 202 и 204 (Варна – Горна Оряховица – София).

Авторите на петицията посочват, че тези влакове не само няма да спират на гара Павликени, но и че липсват удобни връзки в двете посоки.

Какво следва

Новото разписание влиза в сила на 13 декември. Проектът и подробните разписания по направления са публикувани на сайта на БДЖ.