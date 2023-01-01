16-годишен шофьор удари 19-годишен младеж във Велико Търново, съобщиха от полицията.

 Инцидентът е станал на 30 ноември.

19-годишна шофьорка блъсна 11-годишно дете в Хасково

Автомобил, управляван от 16-годишен неправоспособен водач е блъснал пешеходец.

След преглед той е освободен за домашно лечение.

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