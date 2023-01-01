16-годишен шофьор удари 19-годишен младеж във Велико Търново, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 30 ноември.
19-годишна шофьорка блъсна 11-годишно дете в Хасково
Автомобил, управляван от 16-годишен неправоспособен водач е блъснал пешеходец.
След преглед той е освободен за домашно лечение.
Инцидентът е станал на 30 ноември.
19-годишна шофьорка блъсна 11-годишно дете в Хасково
Автомобил, управляван от 16-годишен неправоспособен водач е блъснал пешеходец.
След преглед той е освободен за домашно лечение.