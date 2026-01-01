Въвежда се временна организация на движението на граничния преход Русе – Гюргево поради строителни дейности за монтаж на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост при Русе, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“.

От 9:00 ч. на 26 октомври до 17:00 ч. на 29 октомври ще бъде затворен за движение участък от лявата лента за движение. Преминаването ще се осъществява двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути в посока и ще бъде регулирано. За временната промяна в организацията на движението са уведомени румънските гранични власти.

Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички други гранични преходи с Румъния.

Трафикът на всички гранични преходи с Гърция също е нормален. През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на границите с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.