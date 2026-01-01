Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж следващата неделя - 1 ноември. Двойката Йотова-Вълчев събира 34.598%, а Гюров-Кандев - 32.038% при 95.29% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

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Данните са към 06:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според Конституцията, за да бъде избран кандидат за президент на първи тур, той трябва да получи повече от половината действителни гласове и в гласуването да са участвали повече от половината избиратели. Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

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Резултатите от изборите за президент и вицепрезидент показват следното разпределение:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 34,598%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,038%

Костадин Костадинов и Петър Волгин – 12,624%

Радостин Василев и Красимир Манов – 4,605%

„Не подкрепям никого“ – 4,416%